Nowe rezerwaty na terenie woj. lubelskiego. To idealne miejsce na wiosenne spacery

Historyczne wydarzenie w Nadleśnictwie Kraśnik

24 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Kraśnik odbyło się symboliczne otwarcie Rezerwatu Grabowy Las im. Floriana Święsa. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter – odsłonięcia tablicy dokonała małżonka nieżyjącego profesora oraz Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

To właśnie Grabowy Las jest setnym rezerwatem na Lubelszczyźnie. Jego utworzenie ma na celu zachowanie niezwykle cennych walorów krajobrazowo-przyrodniczych, w tym systemu rozcięć erozyjno-denudacyjnych. To świadectwo wielowiekowych procesów geomorfologicznych, które ukształtowały unikalny krajobraz wąwozów i dolin.

Cztery nowe rezerwaty na mapie regionu

Nowe obszary chronione powstały na terenie lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych i od razu wzbogaciły ofertę przyrodniczą regionu.

Grabowy Las im. Floriana Święsa (Nadleśnictwo Kraśnik) obejmuje ponad 95 hektarów i chroni system wąwozów porośniętych lasem grądowym.

Borowa Góra (Nadleśnictwo Tomaszów) to niewielki rezerwat florystyczny, w którym występują rzadkie rośliny ciepłolubne i wapniolubne.

Dołhodęby (Nadleśnictwo Mircze) zajmuje ponad 50 hektarów i ma na celu ochronę grądu subkontynentalnego w odmianie wołyńskiej.

Zabytów (Nadleśnictwo Krasnystaw) to ponad 79 hektarów lasu z dużym udziałem buka pospolitego, który osiąga tu swoją północno-wschodnią granicę zasięgu.

Dzięki tym decyzjom liczba rezerwatów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wzrosła do 90.

Idealne miejsca na wiosenne spacery

Rezerwaty przyrody, obok parków narodowych, stanowią najważniejszą formę ochrony najcenniejszych fragmentów natury. Jednocześnie są to miejsca, które można poznawać w sposób odpowiedzialny.

Szczególnie atrakcyjny dla spacerowiczów jest Grabowy Las, który w całości został udostępniony do ruchu pieszego. Można tam nie tylko podziwiać zróżnicowany krajobraz wąwozów, ale także zbierać grzyby i owoce runa leśnego.

Nowe rezerwaty to propozycja dla tych, którzy szukają spokojnych tras z dala od miejskiego zgiełku. Wiosna to najlepszy moment, by odkryć ich różnorodność – od buczyn po cenne siedliska roślin ciepłolubnych. Lubelskie po raz kolejny udowadnia, że jest regionem, w którym natura odgrywa kluczową rolę.

