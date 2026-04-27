Na tę inwestycję czekali mieszkańcy woj. lubelskiego. Ta trasa kolejowa wraca po 20 latach!

Modernizacja trasy Pilawa – Łuków i powrót pociągów

Rewitalizacja infrastruktury obejmie szlak łączący Pilawę oraz Łuków na terenie województwa lubelskiego. Przedstawiciele państwowej spółki PKP PLK zaznaczają, że planowane prace są absolutnie niezbędne do przywrócenia kursowania składów pasażerskich, ponieważ regularne przewozy osób zlikwidowano w tym miejscu równo dwie dekady temu.

Finał zaplanowanych robót pozwoli maszynistom prowadzić składy z maksymalną prędkością sięgającą 120 km/h. Gruntowna wymiana wyeksploatowanych torowisk oraz elementów rozjazdowych znacząco podniesie przepustowość tej trasy i zagwarantuje wyższą płynność przejazdów. Taka modyfikacja stanowi przełomowy krok nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla stabilności całej wschodniej sieci transportowej w Polsce.

Stacje Jedlanka i Stoczek Łukowski zyskają nowe perony

Harmonogram prac budowlanych zakłada również całkowitą transformację zaplecza przeznaczonego do obsługi podróżnych. Stare platformy peronowe zostaną całkowicie zburzone, a wykonawca postawi w tych samych lokalizacjach nowoczesne konstrukcje, w pełni odpowiadające dzisiejszym wymogom bezpieczeństwa i wygody.

Zupełnie nowe punkty obsługi powstaną w takich miejscowościach jak Huta Czechy, Parysów, Borowie (funkcjonujące wcześniej pod nazwą Chromin), Żdżary oraz Krzna, a doczekają się ich również stacje w Jedlance i Stoczku Łukowskim. Cała zmodernizowana infrastruktura zyska zadaszenia, nowe miejsca siedzące oraz systemy energooszczędnego oświetlenia, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie standardu obsługi lokalnych podróżnych.

Linia nr 12 kluczowa dla Nowego Jedwabnego Szlaku

Szlak kolejowy o numerze 12, który spina ze sobą Skierniewice oraz Łuków, stanowi niezwykle ważny element na transportowej mapie naszego kraju. Obecnie funkcjonuje on przede wszystkim jako tranzytowa obwodnica stolicy dla przewozów towarowych, jednak po sfinalizowaniu modernizacji zyska możliwość obsługiwania potężnych pociągów towarowych o długości sięgającej 750 metrów.

Zgodnie z analizami przekazanymi przez zarządcę narodowej sieci kolejowej, inwestycja odegra niebagatelną rolę w sektorze globalnej logistyki. Zmiany te pozwolą na znacznie sprawniejszą obsługę międzynarodowego ruchu towarowego, w tym operacji prowadzonych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Cały proces remontowy rozbito na trzy odrębne etapy realizacyjne: szlak Skierniewice – Czachówek, fragment Czachówek – Pilawa i ostatecznie odcinek Pilawa – Łuków. Postępowania przetargowe dla dwóch pierwszych sektorów uległy znacznemu przedłużeniu z powodu oficjalnych skarg składanych przez oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, co w efekcie może przełożyć się na wielomiesięczne poślizgi w harmonogramie.

Fizyczne wejście ekip budowlanych na szlak pomiędzy Pilawą a Łukowem wyznaczono wstępnie na połowę 2027 roku, podczas gdy oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na sezon 2030. Pomyślne przeprowadzenie całej operacji uzależniono od pozyskania odpowiednich środków finansowych, które w tym przypadku mają zostać zagwarantowane w formie pożyczki udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny.

