Nowe pojazdy dla ratowników. Trzy nowe ambulanse pojawią się w województwie lubelskim

Nowe ambulanse będą stacjonować w Podstacjach Felin i Śródmieście oraz w Filii Kraśnik przy Punkcie Wyjazdowym w Annopolu.

Każda karetka to uratowane życie i uratowane zdrowie mieszkańców Lubelskiego. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch lat, tabor zwiększył się bardzo intensywnie z 20 do 32. Mamy 10 nowych i zmodernizowanych miejsc stacjonowania karetek. Mamy osiem nowych zespołów. Naprawdę czujemy się coraz bardziej bezpiecznie w województwie lubelskim - podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

To kolejna taka inwestycja w tym roku – w ciągu ostatnich dwóch lat liczba karetek w dyspozycji stacji wzrosła z 20 do 32 sztuk.

Nie tylko nasze ambulanse jeżdżą po terenie województwa. Niektóre szpitale mają też swoje ambulanse. Także ta sieć się coraz bardziej robi gęsta. Generalnie jest coraz mniej tych białych plam na mapie - mówi Artur Niczyporuk dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

Najwięcej wyjazdów w województwie jest na terenie Lublina z Podstacji Czechów.

Nie da się ukryć, że nowe pojazdy są bardzo potrzebne. One z pewnością usprawnią niesienie pomocy społeczeństwu. Cały czas jest wymieniany tabor na bieżąco, także pracujemy na bardzo dobrym sprzęcie. Tabor trzeba wymieniać, bo te samochody są eksploatowane intensywnie, dużo jeździmy, ale też są sytuacje, gdzie ciężko jest dojechać - opowiada ratownik medyczny Grzegorz Tomaszek.

Władze regionu planują w tym roku jeszcze jeden przetarg na 3 specjalistyczne ambulanse z napędem 4x4.

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