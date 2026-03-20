Nowe drogi rowerowe w Lublinie. Wiemy, gdzie powstaną

Rowerowy sezon rusza pełną parą

Tradycyjnie pierwszego dnia wiosny na ulice Lublina wraca pełna flota Lubelskiego Roweru Miejskiego. Od soboty mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 625 rowerów rozmieszczonych na 131 stacjach. Wśród nich znajduje się 10 rowerów elektrycznych i 15 dziecięcych. Wszystkie jednoślady przeszły zimowy lifting i są gotowe do jazdy.

– Podobnie jak w ubiegłych latach, pierwszego dnia wiosny startujemy z pełną ofertą Lubelskiego Roweru Miejskiego – podkreśla Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Jak dodaje, rower miejski to wygodna alternatywa dla samochodu, szczególnie w zatłoczonych częściach miasta.

Samuraje w Lublinie

System jest zintegrowany z komunikacją miejską dzięki Lubelskiej Karcie Miejskiej i systemowi LUBIKA. Posiadacze biletów okresowych mogą korzystać z rowerów bezpłatnie przez 30 minut dziennie.

Ponad 197 km tras i kolejne w planach

Miasto systematycznie inwestuje w rozwój infrastruktury rowerowej. Obecnie w Lublinie dostępnych jest ponad 197 km tras, a w najbliższym czasie sieć ta będzie się powiększać.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano budowę drogi dla rowerów przy al. W. Sikorskiego – od istniejącej trasy do ul. Jagiellońskiej. Powstanie także przejazd rowerowy przez Plac Bychawski, który połączy oba odcinki ul. 1 Maja.

To jednak nie wszystko – miasto realizuje również inwestycje przy:

ul. Abramowickiej,

al. Warszawskiej,

ul. Królowej Bony

oraz wzdłuż al. Unii Lubelskiej.

Gdzie jeszcze pojawią się nowe ścieżki

Na tym lista planów się nie kończy. Trwają przygotowania dokumentacji projektowej dla kolejnych odcinków tras rowerowych. Nowe drogi powstaną m.in. przy ulicach:

Głębokiej,

Smoluchowskiego,

Roztocze,

Orkana,

Zwycięskiej,

Kraśnickiej,

Nałęczowskiej,

Witosa,

Podzamcze,

Walecznych,

Plewińskiego

oraz Sławinkowskiej.

Równolegle miasto rozwija także infrastrukturę towarzyszącą, w tym parkingi rowerowe i zmiany w organizacji ruchu, które mają poprawić bezpieczeństwo cyklistów.

Coraz więcej użytkowników i przejazdów

Z danych miasta wynika, że zainteresowanie rowerem miejskim rośnie. W okresie zimowym rowery wypożyczono ponad 5,3 tys. razy, a użytkownicy przejechali niemal 13,7 tys. km. Od momentu przejęcia systemu przez MPK Lublin liczba wypożyczeń sięgnęła około 429 tys., a łączny dystans przekroczył 1,44 mln km.

Rozwój infrastruktury i systemu rowerowego ma zachęcić kolejne osoby do wyboru jednośladu jako środka codziennego transportu.

