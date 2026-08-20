Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie. To wsparcie dla młodych

Jakie możliwości oferuje nowe centrum zdrowia psychicznego?

Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Wojciech Łucka, poinformował, że nowo otwarty budynek będzie pełnił funkcję głównej siedziby Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W ramach jego działalności przewidziano funkcjonowanie całodobowego oddziału psychiatrycznego z miejscami dla 40 pacjentów oraz oddziału dziennego o podobnej pojemności. Dodatkowo, młodzi pacjenci będą mogli korzystać z poradni psychologicznej, poradni zdrowia psychicznego, sal do terapii indywidualnej i grupowej, a także z zaplecza rehabilitacyjnego i ogrodu terapeutycznego.

Rozbudowa i wyposażenie placówek w regionie

Inicjatywa utworzenia tego centrum obejmowała także rozwój ośrodków w Chełmie i Cholewiance oraz dostarczenie nowoczesnego sprzętu do placówek w Radecznicy i Suchowoli. Według szacunków dyrektora, około 14 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego będzie mogło korzystać z oferowanej opieki. Obecnie w regionie mieszka 380 tysięcy młodych osób, z czego 22 tysiące skorzystały z pomocy psychiatrycznej w 2023 roku.

Wyzwania zdrowia psychicznego młodzieży w województwie lubelskim

Marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski, podkreślił, że nowe centrum zdrowia psychicznego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci, które coraz częściej zmagają się z problemami psychicznymi. „Regionalne centrum oznacza bezpieczeństwo dla dzieci, które coraz bardziej popadają w chorobę duszy, czyli choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że potrzebą objęcia będzie ok. 20 proc. populacji dzieci, a w woj. lubelskim to jest ponad 70 tys.” – powiedział marszałek.

Wzrost potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego

Zastępca ordynatora, lekarka Marta Pakuła-Landman, zauważyła, że dzieci i młodzież mają coraz większe trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami, co prowadzi do spadku ich odporności psychicznej. „Coraz więcej rzeczy stanowi dla nich problem i wyzwanie ponad ich możliwości. Skutkuje to tendencjami do rozwijania myśli samobójczych, a w okresie głównie dojrzewania jest wyraźny sprzeciw młodych ludzi do zastanej rzeczywistości. Przy braku możliwości regulacji swoich emocji uciekają w zaburzenia zachowania, m.in. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, autoagresywne” – wyjaśniła doktor.

Finansowanie i cele inwestycji

Całkowity koszt utworzenia Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży wyniósł blisko 53 miliony złotych, z czego ponad 43 miliony pochodziły ze środków unijnych. Inwestycja ma na celu poprawę dostępu młodych pacjentów do świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień.

Źródło PAP.