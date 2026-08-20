Muzyczne starcie zza konsolety. W Lublinie odbędą się wyjątkowe pojedynki

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 22, w klubie Legendarium przy ulicy Dominikańskiej 7. Co najważniejsze, wstęp na imprezę jest całkowicie darmowy!

Stawiamy przede wszystkim na muzykę elektroniczną. W trakcie, będzie można usłyszeć przede wszystkim bounce techno. To jest muzyka, która spodoba się większości, więc chcemy na pierwszej imprezie dotrzeć do szerszej grupy ludzi. Trakt81, to kolektyw, stawiamy na innowacyjność, więc wprowadzamy pierwszego face to face-a w Lublinie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Stawiamy na dwóch dj-ów, którzy staną oko w oko przed sobą, żeby udowodnić swoje skille podczas imprezy - podkreśla Krystian "Ludzie Dobzii" jeden z organizatorów.

Za konsoletami staną dj z całej Polski.

Między innymi jesteśmy to my, ale również mamy też artystów z Warszawy. Naszym założeniem było to, żeby jakoś zjednoczyć społeczność techno w Lublinie, w koło muzyki elektronicznej i żeby trafiło to do jak największej ilości osób - dodaje Roxy, jedna z organizatorek.

Darmowe wejściówki można pobrać bezpośrednio przez link na profilu instagramowym tutaj.

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