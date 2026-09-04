Nowe bloki komunalne na Felinie już gotowe. Pierwsze rodziny odebrały klucze do mieszkań

Nowe osiedle na Felinie obejmuje obiekty pod numerami 2, 4 i 6. Do dyspozycji mieszkańców oddano lokale o zróżnicowanym metrażu, od kompaktowych, 26-metrowych mieszkań jednopokojowych, po przestronne lokum o powierzchni ponad 63 m² dla większych rodzin. W ramach przedsięwzięcia powstało łącznie ponad 5,2 tys. m² powierzchni mieszkalnej.

Wszystkie mieszkania przekazywane są najemcom w stanie gotowym do natychmiastowego zamieszkania. Wyposażono je w podstawowe urządzenia, w tym kuchenki elektryczne z piekarnikiem, armaturę łazienkową czy zlewozmywaki. Do każdego lokalu przynależy komórka lokatorska, gwarantowane miejsce parkingowe oraz przestronny balkon usytuowany od strony południowej.

Inwestycję od początku projektowano z myślą o pełnej dostępności. Na parterach budynków przygotowano 10 mieszkań w całości dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną mobilnością. W całym kompleksie zastosowano szerokie drzwi i ciągi komunikacyjne, bezprogowe wejścia oraz windy w każdej klatce.

Na terenie osiedla powstała strefa rekreacyjna z placem zabaw, ławkami i nasadzeniami zieleni. Pomyślano również o ekologii. W częściach wspólnych zamontowano instalacje fotowoltaiczne, przygotowano infrastrukturę pod 18 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, a budynki podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej LPEC.

Całkowity koszt budowy wyniósł około 35 mln zł, przy czym aż 80 proc. tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Realizacja inwestycji przy ul. Królowej Bony to ważny element polityki mieszkaniowej Lublina. 121 nowych lokali stanowi konkretną odpowiedź na potrzeby osób i rodzin oczekujących na stabilne i bezpieczne warunki mieszkaniowe. Inwestycja pokazuje również, jak istotne dla realizacji projektów samorządowych jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego mogliśmy zrealizować przedsięwzięcie na dużą skalę. Równolegle analizujemy kolejne lokalizacje, w których mogłyby powstać następne inwestycje mieszkaniowe. W ten sposób zwiększamy zasób mieszkań komunalnych w Lublinie, łącząc budowę nowych budynków z odzyskiwaniem i remontowaniem istniejących lokali, tak aby wkrótce mogły trafiać do potrzebujących mieszkanek i mieszkańców - podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Procedura przekazywania mieszkań już trwa. Zgodnie z przyjętą zasadą, połowa lokali przy ul. Królowej Bony zostanie przeznaczona na zamiany dla obecnych najemców, którzy chcą poprawić swoje warunki bytowe. Zwalniane przez nich dotychczasowe mieszkania zostaną wyremontowane i trafią do kolejnych potrzebujących.

Druga połowa zasobu trafi bezpośrednio do osób z listy oczekujących, w tym osób objętych wykwaterowaniami inwestycyjnymi lub z obiektów wyłączonych z użytku ze względu na stan techniczny. Obecnie na liście zakwalifikowanych rodzin znajduje się około 290 gospodarstw domowych.

Oddanie bloków na Felinie to część miejskiego programu mieszkaniowego. Miasto prowadzi już prace budowlane przy ul. Wrońskiej 5 na Bronowicach, gdzie do lata 2028 roku powstanie 99 lokali komunalnych w dziewięciokondygnacyjnym budynku.

Ponadto planowana jest przebudowa oficyny przy ul. Lubartowskiej 27. Spółka TBS „Nowy Dom” przygotowuje natomiast realizację około 70 mieszkań w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Franczaka „Lalka”. Rozwijany jest także projekt mieszkań na wynajem przy ul. Krochmalnej.

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