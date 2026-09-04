Wygrana Lotto. Kupił los za 2 zł i ustawił się na cały rok. Pieniądze będą płynąć jak z kranu

To jednak niejedyna główna wygrana odnotowana tego dnia. Kolejny zwycięski zakład został zawarty przez internet na stronie lotto.pl.

Szczęśliwy zakład padł w Lublinie

Wygraną w Lublinie przyniósł kupon kupiony w kolekturze przy ul. Daszyńskiego 4A. Gracz poprawnie wytypował sześć liczb spośród 32. Trafienie kompletu przy podstawowej stawce oznacza 600 zł wypłacanych co tydzień przez rok. Łącznie daje to 31,2 tys. zł.

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Informacje o tożsamości zwycięzcy nie są znane. Nie wiadomo również, czy liczby zostały wskazane samodzielnie, wybrane metodą „chybił trafił”, czy obstawione w systemie mieszanym.

Na czym polega gra „Szybkie 600”?

Jeden zakład kosztuje 2 zł. Zadaniem uczestnika jest wytypowanie sześciu liczb z 32. Wygrane zaczynają się już od dwóch poprawnych wskazań, natomiast trafienie wszystkich sześciu zapewnia główną nagrodę.

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Stawkę można zwiększyć maksymalnie dziesięciokrotnie. W takim przypadku najwyższa możliwa wygrana wynosi 6000 zł tygodniowo przez rok. Losowania odbywają się codziennie co cztery minuty – od godz. 6.36 do 23.52. W ciągu dnia przeprowadzanych jest ich 260. Gracze mogą zawierać zakłady w punktach LOTTO, na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Szczegółowe zasady opisano na oficjalnej stronie LOTTO.