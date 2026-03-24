Nowe autobusy w Lublinie. Pierwsze 5 sztuk wyjedzie już pod koniec marca

Pierwsze hybrydy już w drodze do Lublina

Nowe autobusy, które wkrótce zasilą flotę MPK Lublin, to przegubowe pojazdy hybrydowe. Obecnie znajdują się jeszcze w fabryce producenta, jednak ich dostawy są już zaplanowane. Pierwsza partia pięciu sztuk ma pojawić się w mieście do końca marca. Kolejne 15 autobusów zostanie dostarczonych w kwietniu

Łącznie do Lublina trafi 20 nowoczesnych pojazdów, które w niedługim czasie rozpoczną regularne kursy. Będą wozić mieszkańców do pracy, szkół i na uczelnie, stając się ważnym elementem miejskiego transportu publicznego.

Komfort i nowoczesne rozwiązania dla pasażerów

Nowe autobusy zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i dostępności. Są w pełni niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na pokładzie znajdzie się także szereg udogodnień, takich jak monitoring, system głosowej zapowiedzi przystanków czy tzw. „ciepłe guziki”.

Pasażerowie będą mogli korzystać z automatów do sprzedaży biletów oraz systemu zliczania podróżnych. Autobusy będą również klimatyzowane i wyposażone w porty USB. Nie zabraknie także rozwiązań ułatwiających przewóz rowerów.

Każdy z pojazdów pomieści do 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących.

Wymiana taboru i wsparcie z funduszy europejskich

Zakup nowych autobusów oznacza stopniową wymianę najbardziej wysłużonych pojazdów w taborze MPK. Dzięki temu poprawi się komfort podróżowania, a komunikacja miejska stanie się bardziej nowoczesna.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 w ramach działania „Publiczny autobusowy transport zbiorowy”. Wartość wsparcia przekracza 43 mln zł.

Wprowadzenie hybrydowych autobusów to kolejny krok w kierunku unowocześniania transportu publicznego w Lublinie i zwiększania jego dostępności dla mieszkańców.

