Nowa moneta 5 zł już w portfelach Polaków. Na rewersie słynny zabytek

Nowa moneta 5 zł od NBP. Jak wygląda rewers?

Ostatnia emisja banku centralnego w ramach popularnej serii „Odkryj Polskę” koncentruje się na popularyzowaniu krajowego dziedzictwa. Świeżo wytłoczony bilon o wartości pięciu złotych eksponuje okazały Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce. Na monecie widać frontową część zabytkowej elewacji oraz obszerny dziedziniec, na który patrzymy bezpośrednio przez główną bramę wjazdową.

Pięciozłotówka z Kozłówką. Milion sztuk w obiegu

Oficjalny rynkowy debiut tego wyjątkowego pieniądza odbył się 22 maja 2026 roku. Ze względu na imponujący nakład wynoszący równy milion egzemplarzy, moneta na pewno nie stanie się wyłącznie rzadkim obiektem pożądania numizmatyków. Każdy obywatel będzie mógł używać jej podczas standardowych wizyt w markecie, a kasjerzy z powodzeniem wydadzą ją jako resztę.

Pałac w Kozłówce na monecie NBP

Historyczna posiadłość Zamoyskich słynie z tego, że przetrwała do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie, co czyni ją prawdziwą perłą na mapie polskich rezydencji. Współcześnie funkcjonuje tam popularna placówka muzealna ściągająca tłumy wycieczkowiczów. Uznany lubelski kompleks od dawna cieszy się prestiżowym statusem Pomnika Historii i pozostaje kluczowym punktem na turystycznej mapie regionu.

Kompleks o powierzchni 21,7 hektara, wzniesiony w drugiej ćwierci XVIII w. jako letnia rezydencja Michała Bielińskiego, zachowuje zasadniczy układ późnobarokowego założenia "między dziedzińcem a ogrodem". W takim kształcie został zakupiony przez Aleksandra Zamoyskiego w 1799 r. Obecny wygląd charakteryzują nawarstwienia stylów architektonicznych z okresu rozbudowy przeprowadzonej na przełomie XIX i XX stulecia przez Konstantego Zamoyskiego - informuje NBP w broszurze o nowej monecie.

Seria monet „Odkryj Polskę” zyskuje popularność

Warto zaznaczyć, że projekt pod hasłem „Odkryj Polskę” od wielu lat sukcesywnie przybliża obywatelom najciekawsze obiekty architektoniczne w naszym kraju. W poprzednich latach emitowano już krążki upamiętniające między innymi słynny zamek w Łańcucie, klimatyczny Tykocin oraz zabytkowy brzeski ratusz. Choć wszystkie te monety zachowują obiegową wartość pięciu złotych, ich ściśle określony nakład i unikalne ilustracje robią ogromne wrażenie.