Modernizacja wałów i budowa stacji pomp to nie wszystko. Na ochronę przed powodzią pójdą miliony

Miliony na ochronę mieszkańców przed skutkami powodzi

Jak wspomnieliśmy, zawarte porozumienia dotyczą dwóch ważnych inwestycji przeciwpowodziowych, których łączna wartość to niemal 390 mln zł. Co istotne, ponad 307 mln zł stanowi dofinansowanie UE.

Pierwszy z projektów - „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego m. Dęblin” o wartości 106,9 mln zł (84,7 mln zł dofinansowania UE) - ma polepszyć sytuację ponad 5 tys. mieszkańców dzięki ochronie ponad 1 080 ha terenów przed zalaniem. W ramach inwestycji zabezpieczone mają zostać tereny wojskowe (lotnisko), a także rozbudowane i zbudowane 5,7 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wieprz. Roboty podzielone zostaną na dwa etapy.

Drugi projekt - „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap IIIA” - ma wartość 281,8 mln zł, z czego 223,1 mln zł to dofinansowanie UE. Jak przekazali przedstawiciele Wód Polskich, inwestycja umożliwi kompleksowy zestaw działań: „budowę, przebudowę i modernizację ponad 54 km wałów przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp, zwiększenie poziomu ochrony dla blisko 18,5 tys. mieszkańców, wzmocnienie odporności regionu na ekstremalne zjawiska pogodowe i skutki zmian klimatu”. Jednocześnie urzędnicy przewidują już kolejny etap przedsięwzięcia (IIIB).

- Podpisane umowy to konkretne działania, które przekładają się na realne bezpieczeństwo mieszkańców i stabilność całych regionów, w tym zabezpieczenie terenów przemysłowych oraz wojskowych. Dzięki środkom z programu FEnIKS możemy konsekwentnie wzmacniać infrastrukturę przeciwpowodziową Żuław i Dęblina, zwiększając odporność Polski na skutki zmian klimatu. To inwestycje, które chronią ludzi, ich dorobek i tworzą bezpieczne warunki do rozwoju lokalnych społeczności - zaznaczył prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.

Przez powódź spędzili święta osobno. Odwiedziliśmy Lądek-Zdrój po wielkiej wodzie