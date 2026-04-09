Nocne spadki temperatur nawet do -7°C. Alert dla woj. lubelskiego

Alert IMGW dla całego regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla wszystkich województw. Alerty obejmują także województwo lubelskie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 22 i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.

Według prognoz, temperatury przy gruncie mogą spaść od około minus 3 st. C do nawet minus 7 st. C. Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Arktyczne powietrze nad Lubelszczyzną

Za pogorszenie warunków pogodowych odpowiada napływ arktycznej masy powietrza z północy. Polska znajduje się częściowo pod wpływem wyżu znad Morza Białego, jednak wschodnia część kraju – w tym województwo lubelskie – pozostaje na skraju niżu znad zachodniej Rosji.

W czwartek w regionie należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

Noc najtrudniejsza dla mieszkańców

Największe spadki temperatur prognozowane są w nocy z czwartku na piątek. W województwie lubelskim termometry mogą wskazać od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza, a lokalnie jeszcze mniej. To właśnie wtedy ryzyko przymrozków będzie największe.

W piątek pogoda zacznie się poprawiać. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć po południu może ponownie wzrastać. Temperatura maksymalna w regionie wyniesie około 5 stopni Celsjusza.

Synoptycy podkreślają, że mimo wiosennego okresu, warunki pogodowe nadal mogą być niebezpieczne. Mieszkańcy województwa lubelskiego powinni zachować ostrożność, zwłaszcza w nocy i nad ranem, gdy ryzyko przymrozków jest największe.

