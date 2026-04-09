Nocne spadki temperatur nawet do -7°C. Alert dla woj. lubelskiego

Marta Grabiec
Źródło PAP
2026-04-09 14:54

Mieszkańcy województwa lubelskiego muszą przygotować się na niebezpieczne warunki pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami, które obejmują cały kraj. W regionie temperatury przy gruncie mogą spaść nawet do minus 7 stopni Celsjusza.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Główne, ośnieżone drzewo o szerokiej koronie stoi po lewej stronie obrazu, jego gałęzie pokryte są szronem. Po prawej stronie biegnie asfaltowa, mokra droga, która zakręca w oddali i znika we mgle. Brzegi drogi pokrywa warstwa białego szronu, a w oddali ledwo widoczne są pojedyncze, również ośnieżone drzewa. Mgliste, jasne tło przechodzi od błękitu na górze po lewej do intensywnej, żółtej poświaty słońca na górze po prawej.

Alert IMGW dla całego regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla wszystkich województw. Alerty obejmują także województwo lubelskie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 22 i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.

Według prognoz, temperatury przy gruncie mogą spaść od około minus 3 st. C do nawet minus 7 st. C. Ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Lubelskie. Kierowca wjechał w sygnalizację świetlną

Arktyczne powietrze nad Lubelszczyzną

Za pogorszenie warunków pogodowych odpowiada napływ arktycznej masy powietrza z północy. Polska znajduje się częściowo pod wpływem wyżu znad Morza Białego, jednak wschodnia część kraju – w tym województwo lubelskie – pozostaje na skraju niżu znad zachodniej Rosji.

W czwartek w regionie należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

Noc najtrudniejsza dla mieszkańców

Największe spadki temperatur prognozowane są w nocy z czwartku na piątek. W województwie lubelskim termometry mogą wskazać od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza, a lokalnie jeszcze mniej. To właśnie wtedy ryzyko przymrozków będzie największe.

W piątek pogoda zacznie się poprawiać. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć po południu może ponownie wzrastać. Temperatura maksymalna w regionie wyniesie około 5 stopni Celsjusza.

Synoptycy podkreślają, że mimo wiosennego okresu, warunki pogodowe nadal mogą być niebezpieczne. Mieszkańcy województwa lubelskiego powinni zachować ostrożność, zwłaszcza w nocy i nad ranem, gdy ryzyko przymrozków jest największe.

Zobacz także: Niezwykły pacjent w szpitalu w Lublinie. To egipska mumia dziecka

Niezwykły pacjent w szpitalu w Lublinie. To egipska mumia dziecka
