Noc Kultury 2026 w Lublinie. Znamy datę i program wydarzenia

Miasto, które nie zasypia

Noc Kultury od lat przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. To wyjątkowy czas, gdy sztuka wychodzi poza galerie i instytucje, pojawiając się w przestrzeni ulic, placów i zaułków Starego Miasta. W tegorocznej edycji, która odbędzie się w nocy z 6 na 7 czerwca, Lublin ponownie stanie się miejscem spotkań, dialogu i odkrywania tego, co nieoczywiste.

– Noc Kultury, podczas której miasto nie zasypia, lecz tętni sztuką i kreatywnością, od lat pokazuje, jak ogromny potencjał twórczy drzemie w Lublinie i jego mieszkańcach. To wyjątkowy czas, gdy przestrzeń miasta ożywa sztuką – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jak dodaje, wydarzenie wzmacnia kulturalną tożsamość miasta i wpisuje się w przygotowania do starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Dobra Noc”. Jak wyjaśnia Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka wydarzenia, organizatorzy chcą odwrócić codzienne znaczenie tego zwrotu i zaprosić uczestników do nocnej wędrówki po mieście.

Noc Kultury w Lublinie

Rap, instalacje i artystyczne niespodzianki

Program Nocy Kultury obejmuje setki wydarzeń – od koncertów i spektakli po instalacje świetlne i działania performatywne. Jednym z ważniejszych punktów będzie „Noc w Browarze”, gdzie pojawi się scena rapowa. Wystąpią m.in. młodzi artyści wyłonieni w konkursie Młody rap, kolektyw Dobre Flow oraz Kosma Król, nominowany do Fryderyka za debiut roku.

Publiczność usłyszy także akustyczny kwartet Late Night Poems, łączący jazz z poezją mówioną, oraz Vin Vinciego. Na zakończenie zaplanowano set DJ-ski z mieszanką hip hopu, funku, soulu i popu.

Nowością będzie druga scena w Browarze Perła, gdzie odbędzie się freestylowa bitwa o tytuł Perły Nocy i nagrodę finansową. Nie zabraknie także kina plenerowego oraz możliwości zwiedzania podziemi i zabytkowej warzelni.

Ryby, stwory i tajemnice Starego Miasta

W tym roku szczególne miejsce w programie zajmują motywy związane z wodą i rybami. Jak zauważa Marzena Bielecka, dyrektorka programowa wydarzenia, pojawiają się one w Nocy Kultury od lat. Przestrzeń Starego Miasta wypełnią instalacje inspirowane podwodnym światem – od Bramy Rybnej, przez Plac Rybny, aż po Zaułek Hartwigów.

Nie zabraknie także projektów site-specific, przygotowanych specjalnie na tę jedną noc. Wśród nich znajdą się „Lubelskie Stwory” – instalacja zachęcająca do uważnego obserwowania miasta, a także kolejne odsłony artystycznych działań w kamienicach i bramach.

Na uczestników czekają również spektakularne aranżacje przestrzeni – od dziewięciometrowej tkaniny w „Uchu igielnym”, przez surrealistyczne patio przy ul. Grodzkiej, aż po cytrynową instalację „Veritas lemon”. Nawet korytarze kamienic przejdą metamorfozę, stając się częścią artystycznej narracji.

Noc Kultury to kilkaset bezpłatnych wydarzeń i siedem godzin intensywnych wrażeń. To czas, gdy miasto zmienia się nie do poznania, a uczestnicy mogą doświadczać sztuki wszystkimi zmysłami.

Jubileuszowa edycja zapowiada się wyjątkowo – organizatorzy zachęcają, by przygotować się na długą noc i… naładować baterie w aparatach. To będzie dobra noc.

