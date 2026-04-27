Odprawa w pociągach PKP IC. Nowość ma usprawnić podróże

PKP Intercity testuje rewolucję w podróżowaniu

Od początku 2026 roku w wybranych pociągach Pendolino trwa pilotaż usługi "self check-in" - to rozwiązanie dobrze znane pasażerom linii lotniczych. Zamiast tradycyjnej kontroli biletów przez konduktora, podróżny samodzielnie potwierdza swoją obecność w pociągu za pomocą aplikacji mobilnej.

Po zajęciu miejsca wystarczy kilka kliknięć w telefonie, by "odprawić się" na przejazd. Informacja o ważnym bilecie trafia automatycznie do systemu obsługi pociągu, dzięki czemu konduktor nie musi już sprawdzać dokumentu u pasażera. To nie tylko oszczędność czasu, ale też większy komfort - szczególnie na zatłoczonych trasach.

Na razie rozwiązanie testowane jest w ograniczonym zakresie i nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie wprowadzone we wszystkich pociągach. Jeśli jednak pilotaż zakończy się sukcesem, może to być jedna z największych zmian w podróżowaniu koleją w Polsce od lat.

Polska kolej rozwija się w zawrotnym tempie

Nowości w PKP Intercity nie kończą się jednak na cyfrowej odprawie. Od 22 kwietnia 2026 roku pasażerowie mogą korzystać z programu lojalnościowego "Moje IC". To propozycja dla osób często podróżujących, które chcą czerpać dodatkowe korzyści z zakupionych biletów.

System działa w prosty sposób - za każdy przejazd przyznawane są punkty, które później można wymieniać na kolejne bilety. Co ciekawe, punkty naliczane są także za reklamacje czy odszkodowania wynikające z opóźnień pociągów.

