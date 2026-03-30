Niezwykłe zaćmienie Słońca nad Europą. W tych krajach zapanuje głęboki mrok

Zjawisko zaćmienia Słońca

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, do którego dochodzi wtedy, gdy Księżyc ustawia się dokładnie między Ziemią a Słońcem i zaczyna zasłaniać jego tarczę. Zależnie od dokładnej konfiguracji tych obiektów w przestrzeni kosmicznej, naukowcy wyróżniają zaćmienia częściowe, obrączkowe oraz całkowite. Największe wizualne wrażenie robi wariant całkowity, podczas którego słoneczny dysk znika za Księżycem, a na niebie zarysowuje się "świetlista korona" otaczająca Księżyc.

Europa pogrąży się w sierpniowym półmroku w 2026 roku

Dokładnie 12 sierpnia 2026 roku na niebie nad Europą rozegra się spektakularne, całkowite zaćmienie Słońca. Chociaż faza maksymalna tego astronomicznego przedstawienia będzie niezwykle krótka, bo potrwa zaledwie około 120 sekund, dla rzeszy obserwatorów stanie się jedyną w swoim rodzaju życiową szansą na podziwianie błyskawicznej przemiany dnia w noc.

Zaćmienie obejmie swoim zasięgiem terytoria Hiszpanii, Islandii oraz fragmenty grenlandzkiego lądu. Co z Polską? Na terenie naszego kraju zjawisko przybierze postać wyłącznie częściową, jednak nadal dostarczy świetnych wrażeń wizualnych, ponieważ Słońce zostanie wizualnie przesłonięte przez księżycową bryłę w bardzo widocznym stopniu.

Najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca w 2027 roku

Zbliżające się wydarzenie astronomiczne z pewnością zapisze się w pamięci, jednak znacznie bardziej imponujący spektakl będzie miał miejsce 2 sierpnia 2027 roku. To własnie wtedy Słońce zniknie na znacznie dłużej – nawet na ponad 6 minut, co uczyni je najdłuższym tego typu zjawiskiem w całym XXI stuleciu. Idealne miejsca do prowadzenia obserwacji znajdą się w pasie obejmującym następujące lokalizacje:

południowe regiony Hiszpanii,

kraje Afryki Północnej (w tym terytoria Maroka, Algierii oraz Egiptu),

państwa leżące na Bliskim Wschodzie.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi astronomów dotyczące spektaklu z sierpnia 2027 roku, warto uwzględnić te niezwykłe okoliczności przy planowaniu odległych urlopów. Zarezerwowanie turystycznego wyjazdu do Hiszpanii lub Egiptu może okazać się doskonałą okazją do połączenia standardowego wypoczynku z podziwianiem najdłuższego zaćmienia tego stulecia.