Alarm nad Polską! Wojsko poderwało myśliwce, służby badają tajemniczy krater

Polskie myśliwce w powietrzu. Reakcja na atak Rosji na Ukrainę

Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, intensywne uderzenia rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na terytorium Ukrainy wymusiły podjęcie odpowiednich kroków przez polskie siły zbrojne. W konsekwencji na polskim niebie pojawiły się nasze wojskowe statki powietrzne.

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Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026

Zgodnie ze standardowymi wytycznymi w takich sytuacjach, do akcji włączyły się samoloty wczesnego ostrzegania oraz myśliwce, które natychmiast znalazły się w powietrzu. Jednocześnie w stan najwyższej gotowości wprowadzono systemy rozpoznania radiolokacyjnego i naziemną obronę przeciwlotniczą. Komunikat wojska zaznacza, że są to działania profilaktyczne, mające na celu zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych.

Ogromny krater i potężny huk. Panika wśród mieszkańców Lubelszczyzny

Warto przypomnieć, że minionej nocy w okolicach Targowiska (powiat lubelski) doszło do niepokojącego incydentu. Z relacji miejscowych wynika, że usłyszeli oni niezwykle głośny huk, który wywołał drżenie budynków mieszkalnych. Pojawiły się również doniesienia o widocznym zadymieniu w rejonie rzekomego wybuchu.

Kiedy nastał świt, na terenach polnych między obszarami leśnymi natrafiono na rozległe wgłębienie w ziemi, którego średnica wynosiła blisko dziesięć metrów. Reakcja była natychmiastowa – w rejon znaleziska udały się oddziały wojska, straży pożarnej, policji i innych wyspecjalizowanych formacji, które zabezpieczyły obszar i przystąpiły do ustalania faktów.

Radny Świdnika o nocnym alarmie i kraterze w Targowisku

Głos w tej niepokojącej sprawie zabrał również samorządowiec ze Świdnika, Marcin Magier.

Około godziny 3:50 w wielu miejscowościach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe w związku z zagrożeniem z powietrza. Kilka godzin później w miejscowości Targowisko w powiecie lubelskim odkryto krater powstały po eksplozji. Na miejscu od rana pracują policja, straż pożarna, wojsko oraz inne służby. Sprawa budzi wiele pytań i jest obecnie wyjaśniana. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać szybkiego i rzetelnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Będę na bieżąco monitorował komunikaty służb i informował o potwierdzonych ustaleniach – napisał.

Według informacji przekazanych przez Dowództwo Operacyjne RSZ, rozwój wydarzeń jest nieprzerwanie śledzony, a wszelkie jednostki i sprzęt utrzymują pełną gotowość do natychmiastowego działania w razie potrzeby. Równolegle trwają intensywne prace służb, które mają na celu dokładne zbadanie genezy ogromnego krateru oraz identyfikację nieznanego obiektu, który mógł doprowadzić do jego powstania.