Niezapomniane widoki przy okazji treningu. Zbliża się X edycja Biegu Pod Prąd

8 sierpnia uczestnicy będą mogli zmierzyć się z ekstremalną trasą 15 kilometrów z czterdziestoma przeszkodami. Nie zabraknie także innych długości, a dla najmłodszych przygotowany będzie także specjalny odcinek.

W tym roku każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowaliśmy kilka kategorii, "Legendarny" dystans 15 km z 40 przeszkodami, dystans "Waleczny" to jest 7 km i 20 przeszkód, a także bieg rodzinny „Kids pod prąd” na dystansie 1 km z 10 przeszkodami. Nowością jest "Nadbużański Cross" 10 km bez przeszkód, dla osób, które chcą poczuć klimat wydarzenia bez elementów technicznych - mówi Adam Derkacz organizator Nadbużańskiego Biegu Pod Prąd.

To jedyny taki event w Polsce, którego trasa prowadzi wzdłuż granicy wytyczonej na Bugu.

Na zawodników czeka nowa trasa, profesjonalne przeszkody, dużo błota, wody i wspinania, a także wyjątkowe miasteczko biegowe. Każdy, kto ukończy bieg, otrzyma jubileuszowy medal, a najlepsi statuetki i nagrody. Każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania, będzie mógł wziąć udział i dobrze się bawić - podkreśla organizator.

Podobne emocje będzie można poczuć w tym roku również w stolicy województwa. Wcześniej, bo 25 lipca, nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie odbędzie się Endorfina Bieg Pod Prąd.

Postanowiliśmy przenieść trochę naszego dzikiego "nadbużańskiego" DNA do tego wielkiego, pięknego miasta. Endorfina Bieg Pod Prąd to potężny zastrzyk energii w formie miejskiego biegu z przeszkodami. Trasa szybsza, dynamiczniejsza, ale przede wszystkim z tym samym charakterem. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i przeżyć sportową przygodę - zachęca Adam Derkacz.

