Niecodzienna sytuacja na polskiej granicy. Kamery uchwyciły "walkę"

Straż Graniczna nagrała zające. Wiosenny spektakl na wschodzie

Nadbużański Oddział Straży Granicznej opublikował w sieci zaskakujące wideo ze wschodniej granicy państwa. Mundurowi prowadzili rutynową obserwację terenów przygranicznych za pomocą zaawansowanego systemu kamer i nagle dostrzegli niepokojący ruch. Na samym początku strażnicy podejrzewali, że mają do czynienia z kolejną próbą nielegalnego wejścia na terytorium Polski. Sytuacja szybko się jednak wyjaśniła, ponieważ głównymi aktorami tego nagrania okazały się dzikie zające.

Zaskakujący obraz biegających ssaków z miejsca połączono z trwającymi właśnie świętami wielkanocnymi. Ten konkretny gatunek od wielu dziesięcioleci stanowi przecież nieodłączny symbol wiosennego świętowania i odradzającej się przyrody.

"Boksujące" zające na granicy. Nagranie zyskało popularność

Udostępniony przez służby materiał wideo ukazuje dokładny moment, gdy dwa szaraki stają słupka na tylnych łapach i inicjują zażartą "bójkę". Chociaż ta nietypowa scena do złudzenia przypomina prawdziwą walkę, w praktyce stanowi całkowicie naturalne zachowanie tych dzikich zwierząt. Podobne "pojedynki" określa się fachowo mianem parkotów, które stanowią nieodłączny element zajęczego okresu godowego.

Opublikowany film w detalach ukazuje dynamiczne zrywy oraz charakterystyczne "boksowanie", stanowiące najbardziej znany przejaw tego zwierzęcego zjawiska. Całe zajście przypomina z pozoru bardzo krótki oraz niezwykle intensywny pojedynek sztuk walki. W rzeczywistości to zachowanie posiada zupełnie inne dno, niż mogłoby się wydawać niewprawionemu obserwatorowi przed monitorem.

Parkoty zajęcy na wschodzie. Na czym polega wiosenny rytuał?

Parkoty stanowią niezwykle efektowne zachowania godowe, które przyrodnicy najczęściej obserwują na przełomie zimy i wczesnej wiosny, czyli w okresie od lutego do kwietnia. Właśnie w tych miesiącach męscy przedstawiciele gatunku niezwykle mocno rywalizują o uwagę i względy okolicznych samic.

Do najbardziej rozpoznawalnych zachowań w tym czasie zaliczają się przede wszystkim szaleńcze gonitwy po łąkach i polach uprawnych, a także nagłe zwroty akcji, wysokie skoki oraz wspomniane wcześniej "boksowanie". Tego rodzaju aktywność spełnia bardzo istotną rolę, ponieważ pozwala samicy wyselekcjonować najpotężniejszego partnera. Równocześnie taki turniej stanowi doskonały test kondycji fizycznej i nieustępliwości konkurujących ze sobą samców.

Wyjątkowe nagranie z wschodniego pasa granicznego udowadnia, że nawet w niezwykle poważnych i trudnych warunkach natura potrafi mocno zaskoczyć. Przyroda wciąż dostarcza nam bowiem niecodziennych i niezwykle symbolicznych obrazów, które przełamują rutynę codziennej służby mundurowych.

Pierwszy dzień kontroli na granicach

Zobacz także: Dwa nowe wakacyjne połączenia lotnicze z Lublina ruszyły!

24