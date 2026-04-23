Nie żyje młody motocyklista. Tragiczny finał zdarzenia drogowego w woj. lubelskim

Tragiczne zdarzenie w Nowym Uścimowie

Do wypadku doszło w środę w miejscowości Nowy Uścimów w powiecie lubartowskim. Jak informują służby, na miejscu pracowali policjanci, którzy prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu zdarzenia.

Zdarzenie miało tragiczny finał. Pomimo podjętych działań nie udało się uratować życia młodego mężczyzny kierującego motocyklem.

Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 26-letni kierowca motocykla stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał z drogi.

Niestety, obrażenia odniesione w wypadku okazały się na tyle poważne, że mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Szczegółowe przyczyny oraz okoliczności zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego postępowania.

Policja apeluje o ostrożność

Po raz kolejny policja zwraca się do uczestników ruchu drogowego z apelem o rozwagę i ostrożność. Funkcjonariusze podkreślają, że chwila nieuwagi lub nadmierna prędkość mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Służby przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego kierowcy. Szczególną ostrożność powinni zachować motocykliści, którzy należą do najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego.

9