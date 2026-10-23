Zalegają z alimentami na własne dzieci. Ich twarze trafiły do internetu!

Wielu z tych ściganych mężczyzn na co dzień nie przyciąga niczyjej uwagi, z łatwością wtapiając się w tłum. Mimo to ich twarze zasilają oficjalne rejestry służb, gdyż szukają ich państwowe organy ścigania. W szerokim wachlarzu prowadzonych postępowań operacyjnych bardzo ważne miejsce zajmują właśnie te związane z rażącym unikaniem łożenia na własne potomstwo.

Środki z alimentów to dla najmłodszych często jedyny fundament egzystencji, zapewniający fundusze na wyżywienie, odzież, edukację oraz stałą opiekę medyczną. Kiedy dorosły zaniedbuje ten prawny wymóg, to właśnie bezbronne dzieci ponoszą tego najboleśniejsze koszty. Polskie prawodawstwo zakłada surowe kary za chroniczne unikanie opłat na dzieci, szczególnie w momentach, gdy długi przekraczają ustalone w przepisach limity finansowe.

Konsekwencje dla alimenciarzy. Co grozi poszukiwanym?

Kluczowym dokumentem jest tutaj artykuł 209 Kodeksu karnego, który surowo sankcjonuje zjawisko niealimentacji. Zgodnie z tym zapisem, osoby uchylające się od nałożonego przez sąd czy ugodę obowiązku finansowego ponoszą odpowiedzialność, jeśli ich dług zrówna się z sumą trzech pełnych świadczeń miesięcznych lub gdy zwłoka przy innych opłatach trwa minimum kwartał.

Należy mieć jednak na uwadze, że samo posiadanie długu alimentacyjnego nie oznacza natychmiastowego wpisania na policyjną listę gończą. Upublicznienie czyjejś twarzy zawsze wynika z konkretnego śledztwa i precyzyjnych procedur realizowanych przez służby. Obecność w bazie poszukiwanych nie równa się jeszcze prawomocnemu wyrokowi skazującemu, ponieważ kluczowy jest obecny etap prowadzonego postępowania.

Policja szuka dłużników alimentacyjnych. Rozpoznajesz mężczyzn?

Pokazywanie w sieci twarzy ukrywających się mężczyzn ma na celu błyskawiczne zlokalizowanie ich aktualnego miejsca przebywania na terenie kraju. W takich sytuacjach nawet pojedynczy sygnał od czujnego obywatela, który kojarzy uciekiniera z fotografii, bywa absolutnie kluczowy dla śledczych.

Wszystkie fotografie wykorzystane w tym artykule zostały zaczerpnięte wprost z oficjalnej strony administracji rządowej. Zgrano je z państwowych serwerów dokładnie 23 października 2026 roku, kiedy to jednoznacznie figurowały jako aktywne poszukiwania w policyjnych systemach informatycznych.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek cenne wskazówki ułatwiające namierzenie ukrywających się mężczyzn, jest proszony o niezwłoczny kontakt z najbliższym komisariatem. W przypadku konieczności nagłego i szybkiego działania najlepiej od razu wybrać bezpłatny numer alarmowy 112.

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