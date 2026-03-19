"Napraw, nie wyrzucaj". Lublin zachęca do rozsądnego wyrzucania przedmiotów

Akcja „Napraw, nie wyrzucaj” jest częścią projektu Wydziału Ochrony Środowiska Lublina w ramach ogólnopolskiego programu grantowego Fundacji Orlen. Jej celem jest pokazanie, że odnowienie starych mebli, naprawa sprzętu elektronicznego czy przerabianie ubrań mogą być sposobem na oszczędność i świadomym wyborem proekologicznym.

W każdym kraju ilość odpadów cały czas rośnie i niestety bardzo ciężko jest ten trend zawrócić, ale staramy się to zmienić takimi akcjami edukacyjnymi, czy selektywną zbiórką odpadów. Myślę, że głównym problemem jest teraz kwestia sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz kwestia tekstyliów, których kupujemy bardzo dużo. Kupujemy dużo odzieży. Często są to nieprzemyślane zakupy, ta odzież nie jest zbyt droga, więc można często kupić dużo, ale często są one kilkakrotnie nałożone i idą do kosza. Tutaj pokazujemy, jak w łatwy sposób można tą odzież trochę przerobić, można coś naprawić lub stworzyć coś fajnego, kreatywnego, co jeszcze nam posłuży - podkreśla Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

W ramach akcji w Galerii Labirynt zebrali się eksperci od napraw i renowacji, którzy przekonywali, że warto dać drugą szansę starym przedmiotom. Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie pokazywali, jak przy użyciu prostej lutownicy przywrócić do życia domowe AGD.

Chcemy pokazać, że mamy wiele możliwości, zaczynając od takiego prostego tostera, gdzie zwykłe przylutowanie, a nawet i skręcenie przewodu może przywrócić go do życia, po na przykład płytę główną z komputera. Przynieśliśmy ze sobą dużo prostego sprzętu, który każdy sobie może kupić do domu i nawet powinien mieć do takich prostych napraw, aż po piec do układów scalonych BGA - opowiada Antoni Gzara uczeń ZSE w Lublinie.

Byli także pasjonaci krawiectwa, którzy dzielili się wiedzą o odnawianiu tkanin, a nawet pluszaków.

Mam trochę swoich pluszaków, które stworzyłam z różnych materiałów, z różnych rzeczy w domu, z firanek, z prześcieradeł, ze starych koszulek, dżinsów. Wystarczy pójść na strych. Tam też znalazłam maszynę do szycia mojej mamy, a jako licealistka nie mam jakichś dużych funduszy, więc warto po prostu wyciągnąć jakiś stary ciuch z domu i stworzyć coś z niczego - tłumaczy wolontariuszka Zuzanna Zalewska.

Mapę Punktów Napraw w Lublinie z lokalnymi rzemieślnikami i serwisami znajdziecie pod linkiem tutaj.

