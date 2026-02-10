Pomogą migrantkom odkryć Lublin. Zrobią to na... rowerach!

Do udziału w akcji organizatorzy zapraszają dziewczyny i kobiety pełnoletnie z doświadczeniem migracji, gotowe do udziału w całości cyklu warsztatów i wycieczek. Uczestniczki dowiedzą się jak poprawić umiejętności jazdy na rowerze po mieście i odświeżyć potrzebne przepisy. Organizatorzy naucza też jak przygotować rower do jazdy i zaplanować wycieczkę rowerową. Dodatkowy wabik jest taki, że uczestniczki, których będzie kilkanaście, dostaną po wszystkim nowe rowery na własność.

Za inicjatywą stoi Towarzystwo Dla Natury i Człowieka w Lublinie, które w porozumieniu z Homo Faber część praktyczną zorganizują w Baobabie. Sfinansuje ją natomiast Fundacja Batorego ze środków Unii Europejskiej.

- Bardzo nam zależy na tym, aby organizacje pozarządowe i grupy nieformalne i inne osoby aktywne społecznie, mogły się poczuć tu jak w domu. Przychodziły z nowymi pomysłami, które pomagają we współtworzeniu tego miejsca - mówiła na antenie Radia ESKA Kristina Yonauskaite z Homo Faber i dodaje: - Nasza społeczność wciąż się powiększa.

Dlaczego akurat rower?

- Uważamy, że rower jest doskonałym narzędziem do integracji, do poznania miasta, nabrania pewności siebie, do rozwinięcia nowych umiejętności, zarówno społecznych, jak i związanych z kondycją fizyczną - podkreśla Michał Wolny z Towarzystwa Dla Natury i Człowieka w Lublinie.

- Poza Lublinem chcemy też pokazać okolicę, która jest piękna. Sam Lublin nie jest też wcale tak bardzo trudny do jazdy, jak go lepiej poznamy - dodaje Wolny

Cykl składa się z 8 spotkań odbywających się w soboty od marca do czerwca w godz. 11:30 - 14:30 w Baobabie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b w Lublinie, podczas których w teorii i praktyce będzie można nauczyć się bezpiecznie jeździć po mieście. Ponadto odbędą się na 2 całodniowe wycieczki w okolice Lublina (uczestnikom zapewniony będzie obiad i ubezpieczenie podczas wycieczek) oraz możliwość zaplanowania i organizacji mini-działania rowerowego.

Autorami koncepcji projektu oraz prowadzącymi zajęcia są:

Michał Wolny – Od 2011 roku zajmuje się edukacją rowerzystów.Realizuje wieloletni program “Rowerowa Szkoła”, koordynował projekt “Rowery dla wolności” włączający uchodźców do regularnego poruszania się rowerem komunikacyjnie. Edukator zajęć z praktycznej nauki jazdy rowerem dla uchodźczyń w 4 ośrodkach dla cudzoziemców.

Michał Tragarz - trener i edukator, podróżnik rowerowy, prowadził projekty wspierające realizację potrzeb społeczno-emocjonalnych uczniów ukraińskich z doświadczeniem uchodźczych w polskich szkołach w roku szkolnym 2022/23, projekty edukacji rowerowej dla chłopców ukraińskich, edukatorów i kobiet w Gruzji, seniorów. Autor programów warsztatów, projektów edukacyjnych, scenariuszy lekcji dla młodzieży.

Nabór trwa do 25 lutego, a zapisać się można poprzez specjalny formularz, który znajdziecie tutaj.

