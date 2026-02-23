Najlepsze restauracje włoskie w Lublinie. TOP 10 - gdzie zjeść jak we Włoszech?

Najlepsza restauracja włoska Lublin - LISTA
Kiedy zapragniesz poczuć smaki słonecznej Italii, delektować się aromatycznymi makaronami, chrupiącą pizzą prosto z pieca, czy spędzić romantyczny wieczór przy lampce wina i wykwintnym daniu, z pewnością zadajesz sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja włoska w Lublinie? Włoska kuchnia to synonim wspólnego biesiadowania, rodzinnych obiadów i spotkań z przyjaciółmi w luźnej, przyjemnej atmosferze. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie miejsc, które zabiorą Was w kulinarną podróż po Półwyspie Apenińskim, bez konieczności opuszczania Lublina.
- Włoska Sztuka
- Adres: aleje Racławickie 10, 20-037 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Zjedliśmy tu przepyszne śniadanie. Wszystko szykowane na miejscu. Wędliny, sery, suszone pomidorki, świeża figa, marynowana gruszka i wybitny chleb (różne rodzaje). Kawa perfekt. Przemiła obsługa. Polecam ogromnie!"
- Restauracja Giuseppe
- Adres: Hipoteczna 3, 20-027 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce! Miałyśmy przyjemność wziąć udział w warsztatach przeprowadzonych przez Huberta i Adama i jesteśmy bardzo zadowolone. Panowie bardzo sympatyczni z fajnym podejściem, przyjemna i luźna atmosfera. Reszta obsługi również super pomocna, czuć przyjemny klimat tego miejsca. Przy samodzielnym przygotowywaniu dań (tiramisu, focaccia oraz makaronów) było dużo zabawy i super spędzony czas Bardzo się nam podobało i napewno wrócimy! POLECAMY"
- ZONA PIZZA Ristorante
- Adres: Krakowskie Przedmieście 51, 20-076 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miejsce które mocno wpisało się w historie Lublina. Najczyściej polecane. Stolików nie brakuje. Sala klimatyzowana, nie fortunnie trafił nam się stolik na wejściu gdzie były jedynie duże wiatraki nad głową. Duży ruch z kuchni oraz przy barze trochę psuł klimat. Sporo zyskali dzięki fajnej obsłudze. Pani dobrze znała menu i fajnie nam poleciła co chcemy zjeść. Jedzenie dobre, porcje syte, dobrze przygotowane. Co do pizzy miałem wysokie wymagania i nie do końca im sprostało. Dobre zaplecze, duży piec dwóch kucharzy przygotowujący na twoich oczach to fajny motyw, ale sama pizza raczej przeciętna. Sos nie doprawiony, składników mało. Ciasto nie było chrupkie czego bym się spodziewał po takim piecu. Zrobiła wrażenie na mnie zastawa z Bolesławca co było miłym zaskoczeniem. Miło że znalazł sie stolik bez rezerwacji na 5 osób stąd nie powinienem krytykować stolika. Chętnie wrócimy."
- Koper Włoski u Braci Mazur
- Adres: Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Klimatyczny i przyjemny wystrój. Bardzo miła obsługa, kelnerzy z przyjemnością opowiadają o daniach i sposobach ich przyrządzania. Byłem z polecenia i myślę że jeszcze nie raz wrócę spróbować innych pozycji z menu. Próbowałem gnocchi oraz sarny, wszystko pyszne i delikatne. Według mnie najlepsza restauracja w Lublinie Polecam."
- Peccato di Gola
- Adres: Rynek 18, 20-111 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Moja nie pierwsza i nie ostatnia wizyta tutaj. Zazwyczaj wybieram pizze, które były zawsze smaczne. Natomiast dzisiejsza z wkładki zimowej (Bufala) PRZEPYSZNA. Najlepsza pozycja z karty, którą u Was próbowałam. Przytulny klimat oraz włoska muzyka w tle, gdzie po pierwszym łyku aperola, można poczuć się jak w typowej, włoskiej restauracji. Obsługa bardzo miła. Do zobaczenia"
- La Casa Lublin Trattoria
- Adres: Obrońców Pokoju 14, 20-030 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Tutejsza pizza jest jedną z lepszych jakie ostatnio jadłam! Zamówienie odebrałam w błyskawicznym tempie! Obsługa była miła. Polecam, z pewnością jeszcze tu wrócę!"
- CAPO · Pizza Napoletana · Cucina Italiana
- Adres: w pałacu Parysów, Przechodnia 4, 20-003 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne miejsce, blisko starówki, przepyszna włoska pizza! Trafiliśmy tu z polecenia koleżanki- od teraz odwiedzamy to miejsce regularnie. Moją faworytką jest pizza numer 18. Ciepła, delikatna, pikantna w punkt . Na duży plus, 3 oliwy do wyboru (w cenie- nie trzeba dopłacać), dzbanek wody za darmo (do wyboru gazowana lub niegazowana). W pudełeczku na sztućce za każdym razem dostajemy również paczuszkę paluszków. Bardzo miła obsługa, ostatnio nawet dostaliśmy życzenia na paragonie- mała rzecz ale wywołała u nas uśmiech. Serdecznie pozdrawiamy i polecamy."
- Biga Gastronomia Italiana
- Adres: Stanisława Staszica 10/1B, 20-081 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "To miłe zaskoczenie, że w Lublinie można znaleźć włoskie wypieki. Spacerując kamieniczkami warto zajrzeć po Trancio. Można zjeść na ciepło i na zimno. Wyglądają apetycznie. Są dość lekkie i sycące. Składniki były świeże. W lokalu można kupić również włoską babkę Panettone wypiekaną na miejscu. Zaskoczyła mnie jej cena 100 zł. Lokal w środku jest mały i szkoda że brakuje miejsca żeby spokojnie usiąść i przenieść się do Italii nie tylko smakiem ale też i wystrojem lokalu."
- Trattoria Ricetta
- Adres: Jutrzenki 10/11a, 20-538 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wybraliśmy się ze znajomymi na kolację i jesteśmy zachwyceni! Jedzenie to czysta poezja. Pizza (nasze dwie różne smaki) była fenomenalna – idealnie wypieczone ciasto, świeże składniki i po prostu pyszny smak. Sałatka z jajkiem też wyglądała i smakowała świetnie! Obsługa była bardzo miła i pomocna, a cały klimat lokalu sprzyjał przyjemnemu wieczorowi. Wszystkie 5 gwiazdek jest w pełni zasłużone! To zdecydowanie miejsce, do którego chcemy wracać. Polecam z całego serca!"
- Che Pasta
- Adres: Radości 4, 20-530 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzenie, przemiła obsługa i niesamowity klimat – ta restauracja to prawdziwy kawałek Włoch w sercu miasta! Każde danie, od przystawek po deser, było dopracowane w najmniejszym szczególe – świeże składniki, autentyczny smak i piękne podanie. Obsługa uśmiechnięta, pomocna i bardzo profesjonalna, dzięki czemu czuliśmy się naprawdę mile widziani. Do tego przytulne wnętrze i włoska muzyka w tle tworzyły wyjątkową atmosferę. Zdecydowanie wrócimy – to miejsce podbija serce (i podniebienie)!"