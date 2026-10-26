Nad Zalewem powstaje budynek. RZGW będzie miał nową siedzibę

Inwestycja warta ponad 24 miliony złotych ma powstać w pierwszym półroczu 2028 roku.

To jest początek dla nas najważniejszej inwestycji jaką jest rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego. Nowy obiekt będzie służył do sterowania tamą, sterowania małej elektrowni wodną, jako podstawa zmian, które tam planujemy. W przyszłym roku mam nadzieję podejmiemy się próby remontu tamy, co wiąże się oczywiście z małą elektrownią wodną, z przepławką, z urządzeniami sterującymi. Do tego potrzebny jest budynek. Ponadto, liczymy na uzyskanie pozwoleń na ogroblowanie wałów na Bystrzycy, lewego i prawego brzegu - mówi Marcin Troć dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Nowy budynek ma zapewnić także zaplecze techniczne pracownikom i docelowo stać się nową siedzibą lubelskiego zarządu Wód Polskich. Z centrum skorzystają również mieszkańcy, ponieważ planowane są tam sale do edukacji ekologicznej i spotkań.

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