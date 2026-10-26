Pięć nagrobków uszkodzonych. Volvo wjechało w ogrodzenie cmentarza

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-26 10:19

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 8 w Uhrusku, w gminie Wola Uhruska. Kierowca volvo stracił panowanie nad samochodem na skrzyżowaniu i uderzył w ogrodzenie cmentarza. Uszkodził przęsła oraz pięć nagrobków.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-latek z powiatu chełmskiego nie dostosował prędkości do warunków jazdy. Po przejechaniu przez skrzyżowanie zakończył jazdę na ogrodzeniu nekropolii.

Kierowcy nic się nie stało. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Za spowodowanie zdarzenia został ukarany mandatem karnym.

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Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze. Podkomisarz Kinga Zamojska-Prystupa przypomina, że opady deszczu i gęste mgły mogą utrudniać jazdę. W takich warunkach należy odpowiednio dostosować prędkość i technikę prowadzenia pojazdu.

Pięć nagrobków uszkodzonych. Volvo wjechało w ogrodzenie cmentarza
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