Na południu Lubelszczyzny upał, możliwy też silny wiatr i burze. Jest alert RCB dla regionu

Monika Kowalewicz
Monika Kowalewicz
2026-06-20 8:26

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW ostrzega mieszkańców południowej części województwa lubelskiego przed upałem. Dla Lublina, Zamościa i 12-tu powiatów obowiązuje ostrzeżenie pogodowe. Jest też alert RCB. W sobotę i niedzielę w regionie możliwe są burze.

Rodzina – matka, ojciec i dziecko – trzymająca się za ręce na tle zachodzącego słońca, symbolizująca bezpieczeństwo i jedność w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na naszym portalu znajdziesz informacje o alertach RCB.
Autor: s05prodpresidente/ Pixabay.com

W sobotę od południa prognozowane są upały na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje dla Lublina oraz powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego. Temperatura maksymalna w ciągu dnia może sięgać 30-33 stopni Celsjusza. W nocy minimalna zapowiadana przez synoptyków to 17-20 stopni.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Zamościa oraz powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, świdnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego. W ciągu dnia termometry wskazywać mają maksymalnie 30-32 stopnie Celsjusza, w nocy minimalnie 15-17 stopni. Upały mają utrzymywać się do niedzielnego wieczora.

Alert RCB dla regionu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców regionu przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Możliwe są zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Służby nie wykluczają przerw w dostawie prądu i zalecają unikanie otwartych przestrzeni. A w czasie burz apelują też m.in. o zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, unikanie miejsc parkingowych pod drzewami oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom domowym przebywającym na zewnątrz.

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