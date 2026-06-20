Na południu Lubelszczyzny upał, możliwy też silny wiatr i burze. Jest alert RCB dla regionu

W sobotę od południa prognozowane są upały na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje dla Lublina oraz powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego. Temperatura maksymalna w ciągu dnia może sięgać 30-33 stopni Celsjusza. W nocy minimalna zapowiadana przez synoptyków to 17-20 stopni.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Zamościa oraz powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, świdnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego. W ciągu dnia termometry wskazywać mają maksymalnie 30-32 stopnie Celsjusza, w nocy minimalnie 15-17 stopni. Upały mają utrzymywać się do niedzielnego wieczora.

Alert RCB dla regionu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców regionu przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Możliwe są zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Służby nie wykluczają przerw w dostawie prądu i zalecają unikanie otwartych przestrzeni. A w czasie burz apelują też m.in. o zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, unikanie miejsc parkingowych pod drzewami oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom domowym przebywającym na zewnątrz.

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