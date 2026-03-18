Na Placu Zamkowym odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Co znajdziemy na miejscu?

Przez trzy dni plac zamieni się w barwną przestrzeń pełną tradycji, smaków i rękodzieła. Wśród licznych stoisk będzie można znaleźć wielkanocne dekoracje, ręcznie wykonywane ozdoby, regionalne produkty, a także szeroki wybór przysmaków i słodkości, które idealnie wpisują się w przedświąteczny klimat.

Na odwiedzających czekać będą także lokalne wyroby rzemieślnicze, świąteczne upominki oraz tradycyjne produkty spożywcze, dzięki którym każdy będzie mógł przygotować się do Wielkanocy w wyjątkowy sposób.

Jarmark to również doskonała okazja do rodzinnych spacerów, spotkań z przyjaciółmi oraz wspólnego spędzania czasu w atmosferze radości i wiosennej energii.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu oraz gości odwiedzających miasto do udziału w wydarzeniu i odkrycia magii wielkanocnej tradycji w samym sercu Lublina.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

20–22 marca 2026

Plac Zamkowy, Lublin

Sobota 21.03.2026 r.

12:00-13:00 Warsztaty cukiernicze ze zdobienia słodkich pierniczków

12:00-16:00 Wielkanocna zagroda alpak

13:00-14:00 Malowanie drewnianych ozdób ze sklejki

14:00-15:00 Uchwyć wspomnienie - stwórz swoją własną ramkę Wielkanocną!

15:00-16:00 Kolorowa Fabryka Wielkanocnych Jajeczek

16:00-17:00 Pracownia Wielkanocnych Stroików

Niedziela 22.03.2026 r.

12:00-13:00 Warsztaty tworzenia tradycyjnej palmy wielkanocnej

12:00-16:00 Wielkanocna zagroda alpak

13:00-14:00 Malowanie drewnianych ozdób ze sklejki

14:00-15:00 Artystyczne Jajko – Wielkanocny Decoupage

15:00-16:00 Stwórz własny breloczek!

16:00-17:00 Malowanie wielkanocnych Eko-toreb

