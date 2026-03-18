Na Placu Zamkowym odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Co znajdziemy na miejscu?

Przez trzy dni plac zamieni się w barwną przestrzeń pełną tradycji, smaków i rękodzieła. Wśród licznych stoisk będzie można znaleźć wielkanocne dekoracje, ręcznie wykonywane ozdoby, regionalne produkty, a także szeroki wybór przysmaków i słodkości, które idealnie wpisują się w przedświąteczny klimat.
Na odwiedzających czekać będą także lokalne wyroby rzemieślnicze, świąteczne upominki oraz tradycyjne produkty spożywcze, dzięki którym każdy będzie mógł przygotować się do Wielkanocy w wyjątkowy sposób.
Jarmark to również doskonała okazja do rodzinnych spacerów, spotkań z przyjaciółmi oraz wspólnego spędzania czasu w atmosferze radości i wiosennej energii.
Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu oraz gości odwiedzających miasto do udziału w wydarzeniu i odkrycia magii wielkanocnej tradycji w samym sercu Lublina.
Jarmark Wielkanocny w Lublinie
20–22 marca 2026
Plac Zamkowy, Lublin
Sobota 21.03.2026 r.
12:00-13:00 Warsztaty cukiernicze ze zdobienia słodkich pierniczków
12:00-16:00 Wielkanocna zagroda alpak
13:00-14:00 Malowanie drewnianych ozdób ze sklejki
14:00-15:00 Uchwyć wspomnienie - stwórz swoją własną ramkę Wielkanocną!
15:00-16:00 Kolorowa Fabryka Wielkanocnych Jajeczek
16:00-17:00 Pracownia Wielkanocnych Stroików
Niedziela 22.03.2026 r.
12:00-13:00 Warsztaty tworzenia tradycyjnej palmy wielkanocnej
12:00-16:00 Wielkanocna zagroda alpak
13:00-14:00 Malowanie drewnianych ozdób ze sklejki
14:00-15:00 Artystyczne Jajko – Wielkanocny Decoupage
15:00-16:00 Stwórz własny breloczek!
16:00-17:00 Malowanie wielkanocnych Eko-toreb
