Himalaistka z Lubelszczyzny i Łodzianin coraz bliżej Korony. Został im już jeden szczyt

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-03-09 10:08

Pochodząca z Bychawy Magdalena Gąbka i Łodzianin Marcin Górecki zdobyli w tym roku przedostatni szczyt z Korony Ziemi W Święto Trzech Króli wspięli się na najwyższą górę Antarktydy - Mount Vinson. Do pełnej kolekcji został im już jedynie dach świata - Mount Everest.

Himalaistka z Lubelszczyzny i Łodzianin coraz bliżej Korony. Został im już jeden szczyt

i

Autor: PKO Vinson Challenge 2025/26/ Materiały prasowe

Dwójka himalaistów opowiedziała nam o swojej wspinaczce. Atak szczytowy trwał prawie 10 godzin. Całej rozmowy posłuchacie niżej.

Atak szczytowy ma duże przewyższenie, bo jest więcej niż kilometr w pionie, więc to trochę niestandardowo, długo się to idzie. Mieliśmy za to przepiękną pogodę. To się rzadko zdarza. Mimo że był siarczysty mróz, to było piękne mega słońce - opowiada Magdalena Gąbka.

Trenują już przed kolejną wyprawą.

Ci, co mieszkają w okolicach Bychawy, skąd pochodzi Magda, czasami widzą takiego niewielkiego ludzika, który ciągnie takie dwie duże opony. To jest Magda i ona nie ciągnie ich do wulkanizatora, tylko ona z nimi biega - podkreśla Marcin Górecki.

Na Mount Everest planują wejść już w przyszłym roku. Już dzisiaj(09.03) o swoich przygodach opowiedzą w klubokawiarni Południk Zero, więcej o tym wydarzeniu i ich zmaganiach znajdziecie tutaj.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Historia na kołach w Lublinie. W mieście znajdziemy wyjątkowe muzeum

Himalaistka z Lubelszczyzny i Łodzianin coraz bliżej Korony. Został im już jeden szczyt
Mediateka.pl
Historia na kołach w Lublinie. W mieście znajdziemy wyjątkowe muzeum
Galeria zdjęć 6
Samuraje w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News