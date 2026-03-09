Himalaistka z Lubelszczyzny i Łodzianin coraz bliżej Korony. Został im już jeden szczyt

Pochodząca z Bychawy Magdalena Gąbka i Łodzianin Marcin Górecki zdobyli w tym roku przedostatni szczyt z Korony Ziemi W Święto Trzech Króli wspięli się na najwyższą górę Antarktydy - Mount Vinson. Do pełnej kolekcji został im już jedynie dach świata - Mount Everest.

i Autor: PKO Vinson Challenge 2025/26/ Materiały prasowe