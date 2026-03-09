Politechnika Lubelska zachęci do studiów. Wkrótce Dzień otwarty

Na większość warsztatów obowiązują zapisy.

Zaczynamy nasze spotkanie o godzinie 9:00 na Wydziale Budownictwa Architektury we wschodnim Centrum Budownictwa i Architektury, gdzie będzie można zapoznać się ogólnie z organizacją uczelni, z kołami naukowymi i innymi rzeczami formalnymi związanych z procesem rekrutacji. Następnie po godzinie 10:00 poszczególne wydziały przygotowały różne atrakcje w swoich laboratoriach, pokazując jak potrafimy uczyć nowocześnie na poziomie europejskim. Jakie to są atrakcje? Tu zapraszam szanowną młodzież do zajrzenia na stronę internetową uczelni i na poszczególnych wydziałach są podane informacje jakie to laboratoria, w których miejscach, o której godzinie i ile liczą dane grupy, które mogą te laboratoria zwiedzać - mówi profesor Paweł Droździel prorektor ds. studenckich.

Chętni do studiowania na Politechnice mają do wyboru liczne kierunki. W tym roku uczelnia oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych.

Mamy świetne warunki socjalne, mamy świetne położenie w stosunku do centrum miasta Lublina, które żyje i będzie żyło zawsze z młodych ludzi. To jest jedno z miast o najwyższym współczynniku studentów na mieszkańca. z drugiej strony chcemy ich zachęcić, tych młodych ludzi do poznawania wiedzy w obszarze technicznym, a nawet w obszarze zarządzania, czyli umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w obszarze techniki - dodaje prorektor Droździel.

Więcej szczegółów o Dniu otwartym znajdziecie tutaj.

