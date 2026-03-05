Na Dzień Kobiet darmowe badania i konsultacje. Takie będą Lubelskie Dni Zdrowia Kobiet

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Naszym mieszkankom oferujemy warsztaty, wykłady, spotkania, ale też konkretne badania. Poprzez szeroką ofertę, którą dedykujemy naszym mieszkankom, przypominamy, żeby zrobiły coś dla swojego zdrowia i wszystko za darmo. Trzeba się tylko zapisać, przyjść, posłuchać, przebadać, skorzystać z tego, co jest, zdobyć trochę więcej wiedzy albo upewnić się, czy jesteśmy zdrowe – mówi Barbara Danieluk, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.

W programie tegorocznych Lubelskich Dni Zdrowia Kobiet znalazły się m.in. badania mammograficzne i USG piersi, cytologia i testy HPV, badania w kierunku raka jelita grubego czy pomiary ciśnienia krwi, glukozy i składu ciała. Mieszkanki Lublina będą mogły skorzystać także z konsultacji, m.in.: ginekologicznych i położniczych, onkologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych czy dermatologicznych.

Lubelskie Dni Zdrowia Kobiet odbędą się od 6 do 13 marca. Szczegóły i harmonogram znajdziecie na lublin.eu.

