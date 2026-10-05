Muzyka techno opanuje podziemia Starego Miasta. Nadciąga rave PERCEPTION

Skąd taka nazwa? Jak wyjaśniają organizatorzy, perception to złożony proces poznawczy polegający na odbieraniu bodźców z otoczenia za pomocą zmysłów oraz na ich interpretowaniu.

Główną gwiazdą wieczoru będzie Lucyd - jedna z najszybciej rozwijających się DJ-ek i producentek na polskiej scenie techno. Dziś jej znakiem rozpoznawczym jest głęboki groove, budowanie napięcia oraz przemyślana, parkietowa dynamika. Jej talent doceniono daleko poza granicami Polski. Ma na koncie występy w kultowym berlińskim Tresorze, studiu HÖR oraz w londyńskim klubie Section. Jej autorskie nagrania wspierają światowe platformy, takie jak HATE, Duplicity czy POLISH TECHNOLOGY.

Oprócz Lucyd na scenie pojawią się także: Fatgoat, SZPQ, Vatika oraz Wons.

Impreza odbędzie się w piątek, 9 października, w klubie Legendarium mieszczącym się w podziemiach XV-wiecznej kamienicy przy ul. Dominikańskiej 7. Wejściówki będą dostępne na miejscu w cenie 50 zł. Start o godzinie 22:00.

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Autor: Kotłownia Techno/ Materiały prasowe