Muzyczny Pan Tadeusz. W CSK będzie kolejna premiera

Chociaż ujęcie ma być muzyczne i skrócone względem oryginału, to zgodnie z zapowiedzią będzie to powrót do tradycji.

Tekst, który był przetłumaczony na mnóstwo języków, miał setki, dziesiątki wydań. Po prostu fenomen. To jest to coś, co pozwoliło nam przetrwać zabory. Więc, to są rzeczy, które musimy pielęgnować. Myślę, że na pewno będzie, to nie tylko wielka frajda dla dorosłych widzów, ale również dla szkół. Wydaje mi się, że pokazujemy w sposób przystępny zgodnie z literą i duchem autora ten tekst z pełnym szacunkiem do tego, co zostało zapisane - podkreśla Michał Chorosiński dyrektor CSK.

Spektakl powstaje w reżyserii Przemysława Stippy, a za adaptację i dramaturgię spektaklu odpowiada Antoni Winch.

Moim zadaniem jest zobaczenie tych postaci jako ludzi z krwi i kości, ale też i łez. Postacie "Pana Tadeusza" są namiętne i stają przed wielkimi wyzwaniami egzystencjalnymi. Mickiewicz widział wady szlachty, widział jej ogromne zalety i kazał swoim bohaterom zmierzyć się z wyzwaniem dziejowym, jakim były wojny napoleońskie, ustosunkować się do nich, podjąć rękawice, którą rzuciła im historia i dojrzeć do tego, żeby walczyli o Polskę - mówi dramaturg Antoni Winch.

Więcej o spektaklu i biletach znajdziecie tutaj.

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