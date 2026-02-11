Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało ofertę dla dzieci na ferie. Dorośli też znajdą coś dla siebie

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Teatrzyk kukiełkowy, oczywiście w jednej z chałup wiejskich jest niezwykle ciekawą formą. Możemy zobaczyć jak kiedyś te teatrzyki wyglądały. Zajęcia będą się odbywały w dwóch turach o godzinie 9:30 lub 12:00. Taka maksymalna ilość osób w grupie to jest 25. Następnie odwiedzający będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych. To są zajęcia z prac ręcznych - mówi Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.

Szczegółowe informacje oraz rezerwacja miejsc: tel.: 81 533 85 13 w. 20, e-mail: [email protected].

Dodatkowo w lubelskim skansenie coś dla siebie mogą znaleźć też dorośli. Z myślą o nich powstała Pracownia Artystyczna 4 Fajerki. To miejsce, gdzie można nauczyć się rękodzieła, takiego jak wykonywali nasi dziadkowie.

- Pracownia Artystyczna 4 Fajerki działa od niedawna. Każdy może z Pracowni Artystycznej 4 Fajerki skorzystać. Na naszym Facebooku zawsze ogłaszamy kolejne warsztaty. I tak na przykład 15 lutego robótki na drutach, 22 lutego snycerka, rzeźba motywów ludowych w drewnie, 1 marca wikliniarstwo, plecenie koszyczków wielkanocnych, a 8,15 i 22 marca odbędą się warsztaty z robienia ozdób wielkanocnych, palm i pisanek – dodaje Bałaban.

A poza tym na zwiedzających Muzeum Wsi Lubelskiej dalej czeka wystawa „Tkaniny – ukryte piękno”

- Są to zbiory z Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. Niezwykłe zabytkowe ornaty, które na co dzień nie były do tej pory nigdzie pokazywane, a teraz są u nas w galerii wystaw czasowych. Są to ornaty z XVI i XVII wieku. Wybrane ornaty, wybrane tkaniny mogą państwo u nas obejrzeć w budynku Ratuszu z Głuska - dodaje dyrektor muzeum.

Wystawę można oglądać codziennie w godz. 10:00-14:00, wejście w ramach biletu wstępu do muzeum.

