Zbrodnia w Białej Podlaskiej. Elnur A. wpadł w hostelu pod Warszawą. Na sumieniu może mieć o wiele więcej

Obywatel Gruzji Elnur A. został schwytany w związku z bezwzględną egzekucją rosyjskiego twórcy Roberta K. na terenie Białej Podlaskiej.

Funkcjonariusze sprawdzają powiązania zatrzymanego z wcześniejszym morderstwem w Warszawie i zakładają jego udział w zagranicznych zleceniach zabójstw.

i zakładają jego udział w zagranicznych zleceniach zabójstw. Odkryto zaskakujące kulisy policyjnej akcji zatrzymania niebezpiecznego mężczyzny, którego imię oznacza „Światło Boga”.

Ofiara to znany pod artystycznym pseudonimem Siemion Skrepecki 44-letni obywatel Rosji, który poniósł śmierć w Białej Podlaskiej, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Morderca bez najmniejszego wahania zbliżył się do artysty i z zimną krwią oddał strzał prosto w jego tułów. Zaatakowany mężczyzna upadł na plecy, a jego charakterystyczna czapka-uszatka spadła na brukowany chodnik. Dramat rozegrał się w poniedziałkowy poranek między godziną 9:30 a 9:50 przy ulicy Królowej Jadwigi - to jedna z ulic osiedla położonego nieopodal bialskiego szpitala i centrum handlowego, właściwie przy samej obwodnicy miasta.

Do ofiary podszedł dotychczas nieustalony mężczyzna, który oddał do niego trzy strzały, a następnie jeszcze dwa do leżącego mężczyzny - informował wtedy prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

Sprawca dokonał bestialskiej egzekucji z niezwykle bliskiej odległości, przystawiając lufę pistoletu kalibru dziewięć milimetrów bezpośrednio do skroni leżącego mężczyzny. Napastnik natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia i prawdopodobnie w krótkim czasie przebrał odzież, aby utrudnić pościg. Początkowo organy ścigania ujęły dwóch obywateli Białorusi oraz jednego Włocha, jednak po złożeniu oficjalnych wyjaśnień, nie usłyszeli zarzutów. Podejrzany Elnur A. został wytropiony po dokładnie 72 godzinach intensywnych działań operacyjnych, w których brali udział policjanci, pracownicy prokuratury oraz agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kulisy zatrzymania Elnura A. Podejrzany o zabójstwo Roberta K. wpadł w hostelu pod Warszawą

Główny podejrzany ukrywał się jako gość w jednym z tanich obiektów noclegowych zlokalizowanych na obrzeżach stolicy. W momencie brawurowego szturmu mundurowych, którzy wpadli do środka całkowicie wyłamując drzwi, poszukiwany mężczyzna spokojnie leżał w łóżku. Całkowicie zdezorientowany napastnik nie zdążył w żaden sposób zareagować i od razu zrezygnował z prób ucieczki. W bezpośrednim starciu opór byłby po prostu bezcelowy.

Dzięki pracy operacyjnej ustaliliśmy, kim jest i gdzie przebywa mężczyzna - informuje podinspektor Andrzej Fijołek z KWP Lublin. Dużo dały informacje i filmy, które policjanci uzyskali od ludzi.- Mężczyzna po dokonaniu zabójstwa uciekł z miejsca pieszo.

Kryminalna przeszłość Elnura A. Podejrzany o egzekucję na osiedlu w Białej Podlaskiej mógł być płatnym zabójcą

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że choć domniemany sprawca posługuje się oficjalnymi dokumentami z Gruzji, na co dzień używa języka azerskiego, co idealnie współgra z jego pochodzeniem. Samo imię bandyty oznacza tam w dosłownym tłumaczeniu „Światło Boga”. Mężczyzna już od dłuższego czasu figurował w policyjnych bazach danych. Oskarżony zadomowił się na terytorium Polski od pewnego momentu, jednocześnie podróżując bardzo często w kierunku państw Europy Wschodniej i Zachodniej. Funkcjonariusze badają obecnie liczne ślady prowadzące chociażby do Niemiec, badając jego działalność kryminalną. W Polsce organy śledcze silnie łączą go z krwawą zbrodnią, do której doszło kilka lat temu w sercu Warszawy.

- Niewykluczone, że tam także działał na zlecenie - przekazuje nam anonimowo informator zaangażowany w trwające dochodzenie. Służby mundurowe poważnie biorą pod uwagę wariant, w którym domniemany strzelec zaplanował i przeprowadził krwawy zamach w pojedynkę, co miało mu zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Zaraz po brutalnej likwidacji Rosjanina morderca skutecznie odizolował się w podwarszawskim motelu. W nocy z czwartku na piątek został pod ścisłym nadzorem przetransportowany bezpośrednio do Lublina. Zgodnie z harmonogramem oskarżony zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora w lubelskim oddziale Prokuratury Krajowej.