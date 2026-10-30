Można poznać tajemnice region! Powstał "Zoom na Lubelszczyznę"

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-10-30 0:00

„Zoom na Lubelszczyznę. Szlakiem odkryć archeologicznych” to nowy, bogato ilustrowany przewodnik stworzony przez Instytut Archeologii UMCS i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Publikacja skierowana do uczniów klas IV i V szkół podstawowych zabiera najmłodszych w interaktywną podróż po lokalnej historii i uczy badania świata w terenie.

O przewodniku porozmawialiśmy z autorką.

Archeologia ma szansę pokazać i nauczać dzieciaki zrozumienia procesów, ciągów przyczynowo-skutkowych, zmian technologicznych. Dzisiaj doświadczamy wielu zmian, ale one się dziać zaczęły być może dawno, dawno temu, kiedy ludzie zaczęli korzystać z pierwszych narzędzi. To nie tylko wiedza o przeszłości, ale też zrozumienie swojego miejsca w teraźniejszości i perspektywa lepszego - być może - myślenia o przyszłości - podkreśla autorka Monika Michaluk.

Całości posłuchacie niżej.

"Zoom na Lubelszczyznę" znajdziecie tutaj.

Można poznać tajemnice region! Powstał "Zoom na Lubelszczyznę" - opowiada autorka Monika Michaluk
Mediateka.pl
Co latało nocą nad Lublinem?

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Wyrok w sprawie śmierci 36-latka podczas interwencji policji

Wyrok w sprawie śmierci 36-latka podczas interwencji policji
Galeria zdjęć 12

ROLKI