Można poznać tajemnice region! Powstał "Zoom na Lubelszczyznę"

O przewodniku porozmawialiśmy z autorką.

Archeologia ma szansę pokazać i nauczać dzieciaki zrozumienia procesów, ciągów przyczynowo-skutkowych, zmian technologicznych. Dzisiaj doświadczamy wielu zmian, ale one się dziać zaczęły być może dawno, dawno temu, kiedy ludzie zaczęli korzystać z pierwszych narzędzi. To nie tylko wiedza o przeszłości, ale też zrozumienie swojego miejsca w teraźniejszości i perspektywa lepszego - być może - myślenia o przyszłości - podkreśla autorka Monika Michaluk.