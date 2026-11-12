Protest w Lubelskim Węglu Bogdanka trwa. Związkowcy spotkali się z wojewodą

Po spotkaniu wojewoda przekazał, że z jego strony górnicy mogą liczyć na wsparcie.

- W imieniu administracji rządowej w terenie mogę potwierdzić, że w przyszłym tygodniu odbędzie się dość ważne spotkanie, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy przyjadą do kopalni, którzy spotkają się osobiście i będą czynić pierwsze ustalenia, natomiast również w swoim imieniu administracji rządowej mogę złożyć taką deklarację, że nikt nie pozwoli na to, aby Bogdanka stała się krzywda i mogę potwierdzić, że pracownicy mogą być spokojni - zapowiedział wojewoda.

To była dobra i życzliwa rozmowa - mówią związkowcy.

- Przekazaliśmy do pana wojewody lubelskiego informacje dotyczące aktualnego stanu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka i wnieśliśmy prośbę o przekazanie tej sytuacji do ministerstwa Aktywów Państwowych. Takie zapewnienie z ust wojewody usłyszeliśmy i my mamy nadzieję, że to nastąpi. Myślę, że rozmowa była merytoryczna i ten zakres informacji został przekazany w całości. Wojewoda przyjął nas, można powiedzieć, życzliwie i obiecał, że zainterweniuje, w związku z tym jesteśmy w pewnym sensie zadowoleni z tej wizyty - mówi Artur Brzozowski z Porozumienia Związków Zawodowych Kadra.

Związkowcy cały czas podkreślają, że celem ich działań jest dobro kopalni i zapewnienie stabilnej przyszłości gospodarce w regionie.

- Wojewoda oczekiwał konkretów i te konkrety myślę, że przedstawiliśmy, o co chodzi w naszej sytuacji i dlaczego to robimy. Powiedzieliśmy, że my działamy wyprzedzająco, nie po fakcie, jak już się wszystko wywróci. Przekazujemy te informacje w sumie od dwóch lat, mówimy o pewnych rzeczach, które de facto teraz się materializują, lepiej ex ante pokrzyczeć i zakomunikować wszędzie, tylko można, bo byliśmy też w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dzisiaj jesteśmy u wojewody. 19 listopada, ma przyjechać minister Balczun. Nasze argumenty widać, że trafiają. My tutaj nie protestujemy przeciwko komuś w aspekcie takim, czy to jest rząd, czy to jest zarząd, tylko protestujemy w sprawie naszej spółki, miejsc pracy i ludzi, którzy w tej firmie pracują. Chcielibyśmy, żeby ta spółka funkcjonowała jak najdłużej, a najlepiej do końca świata i o jeden dzień dłużej, bo perspektywa 2049 roku została nam określona nie przez nas, bo przypomnę, że my nie jesteśmy sygnatariuszami umowy społecznej, tylko ktoś z góry założył, że do 2049 roku musi się to skończyć. Naprawdę bierzemy pod uwagę cały aspekt gospodarczy i społeczny tego problemu i staramy się w miarę racjonalny sposób walczyć o to, bo to, co robimy, jest naprawdę racjonalne. Nie jest to jakieś szaleństwo, mamy w tym cel - tym celem jest dobro zakładu pracy - tłumaczy Mariusz Romańczuk z NSZZ "Solidarność".

Temat Bogdanki był też ważnym punktem ostatniej nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa lubelskiego. Radni sejmiku jednogłośnie przyjęli stanowisko w obronie kopalni.

- Stanowisko sejmiku jest jest opublikowane. Jest tam 6 punktów mówiących o roli lubelskiego węgla. Rynek pracy, miejsca pracy i ogólnie znaczenie gospodarcze dla tego regionu. Ja na koniec swojego wystąpienia powiedziałem, czym może się skończyć ta sytuacja. Tym, że my jesteśmy określeni jako mecenas kultury i sportu. Mecenas zbankrutuje na ten sport i kulturę, a wszyscy wiemy, że siatka, żużel, piłka nożna, nawet w miastach takich jak Chełm jest sponsoring lubelskiego węgla. To jedyny zakład, który jeszcze w takiej formie i w takim zakresie wspiera sport i kulturę tutaj na Lubelszczyźnie. No trzeba będzie sobie poszukać innych mecenasów, których tak łatwo nie będzie znaleźć. A oprócz tego wpływy z podatków, które wpływają do lokalnych samorządów w postaci Pitu, który później przekłada się na to, co mogą zrobić, sfinansować. Jeżeli tych miejsc pracy będzie ubywać, to te wpływy będą mniejsze. A nie daj Boże, jeżeli miałoby się wydarzyć takie już tragiczne zdarzenie jak utrata płynności spółki. Spółka jest spółką giełdową, nie można jej w jakiś sposób formalnie i nieformalnie wspierać, bo to jest obwarowane przepisami o pomocy publicznej. To katastrofa w wydaniu gospodarczej bomby atomowej na Lubelszczyźnie – podsumowuje Romańczuk.

Teraz związkowcy czekają na przyjazd Ministra Aktywów Państwowych Wojciecha Balczuna. Rozmowy zaplanowano na 19 listopada w siedzibie zarządu kopalni. W międzyczasie udadzą się również na spotkanie z zarządem Enei, które ma się odbyć 16 listopada w Poznaniu.

- Pojedziemy, zobaczymy, porozmawiamy, być może czegoś ciekawego się dowiemy - dodaje Romańczuk.

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