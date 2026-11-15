Krakowskie kwiaciarki pożegnały ofiarę zamachu. Wyjątkowy wieniec na grobie Roberta

Grób Roberta w Kraśniku. Gest kwiaciarek z Rynku Głównego w Krakowie

Miejsce spoczynku Roberta Kosidło w jego rodzinnym Kraśniku przedstawia niezwykle poruszający widok. Grób mężczyzny przykryły liczne wiązanki z wyrazami pożegnania. Wśród nich szczególnie wyróżnia się biało-czerwona kompozycja, którą przygotowały kobiety sprzedające kwiaty w sercu stolicy Małopolski. Zmarły spędził w tej części miasta ostatnie dwadzieścia lat swojego życia. Dołączona do wiązanki szarfa z podpisem „Kwiaciarki Krakowskie z Rynku Głównego” potwierdza, jak istotną postacią był on dla tamtejszej społeczności. Na pogrzebie była również liczna grupa osób ze Stowarzyszenia Kupców Krakowskich sprzedających pamiątki na płycie Rynku Głównego.

Tłumy żałobników w kościele

Uroczystości pogrzebowe Roberta Kosidło zorganizowano w sobotnie popołudnie, dokładnie siedem dni po krwawym zamachu. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła najbliższa rodzina, a także liczna grupa znajomych i przyjaciół ze stolicy Małopolski, którzy dotarli na miejsce prywatnymi samochodami oraz wynajętymi busami. Najstarsza kraśnicka świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny zapełniła się ludźmi do ostatniego miejsca. Zgromadzeni w kościele żałobnicy w milczeniu patrzyli na urnę z prochami oraz fotografię mężczyzny, którą przez miniony tydzień publikowały media w całym kraju.

Ksiądz na pogrzebie ofiary zamachu z Krakowa. Poruszające kazanie duchownego

W trakcie nabożeństwa żałobnego duchowny wygłosił kazanie, które mocno zapadło w pamięć uczestnikom ceremonii. Ksiądz bezpośrednio nawiązał w swojej przemowie do okrucieństwa oraz całkowitego bezsensu zbrodni dokonanej w Krakowie.

Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata, ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi - mówił duchowny.

Kontynuując swoją wypowiedź, duchowny zwrócił uwagę na ogromną niesprawiedliwość tej nagłej śmierci. „Codziennie słyszymy, że ktoś zginął. Tydzień temu usłyszeliśmy, że drugi człowiek z premedytacją pozbawia życia kilku ludzi, jednym z nich był nasz brat Robert. Tak po ludzku, tyle przed nim było życia i tyle dobra, które mógł uczynić. Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe” - mówił dalej ksiądz, który zakończył swoje wystąpienie wyjątkowo refleksyjnym podsumowaniem: „Boże, nie pytamy czego go zabrałeś, ale dziękujemy, że nam go dałeś”.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Kim był sprawca Michał Oksiński?

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00. Wówczas 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Na skutek tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście odniosło obrażenia. Z późniejszych ustaleń śledczych wynika, że przed zamachem mężczyzna najprawdopodobniej zabił własnych rodziców oraz siostrę. Sam napastnik został postrzelony podczas wymiany ognia z policjantami i zmarł w poniedziałek w szpitalu.