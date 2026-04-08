Most pod Lublinem grozi zawaleniem. Władze podjęły radykalną decyzję

Natychmiastowe zamknięcie mostu w Dysie

We wtorek, 7 kwietnia, całkowicie wstrzymano ruch na przeprawie znajdującej się w ciągu drogi wewnętrznej, która łączy ulice Źródlaną oraz Dworską w miejscowości Dys. Zakaz korzystania z tego odcinka wprowadzono bezterminowo. Ekspertyzy nie pozostawiają złudzeń – konstrukcja znajduje się w tak katastrofalnym stanie technicznym, że dalsze jej obciążanie mogłoby skutkować natychmiastowym zawaleniem. Z tego powodu konieczne było szybkie działanie i całkowite odcięcie dostępu do zagrożonego obiektu.

Zmiany tras dla kierowców między Źródlaną a Dworską

Wyłączenie z eksploatacji tego lokalnego połączenia generuje spore komplikacje dla osób, które na co dzień przemieszczają się pomiędzy dwiema wspomnianymi ulicami. Okoliczni mieszkańcy są teraz zmuszeni do nadkładania drogi i korzystania z objazdów. Na ten moment władze nie przedstawiły żadnego harmonogramu ewentualnych robót naprawczych ani przewidywanej daty ponownego otwarcia szlaku. Stanowczy krok podjęty przez lokalny samorząd ma wyłącznie charakter zapobiegawczy i jest podyktowany bezwzględną koniecznością ochrony bezpieczeństwa użytkowników.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

