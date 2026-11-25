Dobrze płatna praca nie zawsze kusi. Te zawody budzą niechęć

Wybierając ścieżkę zawodową, większość osób zwraca uwagę przede wszystkim na wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia i możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia pozostają jednak codzienne obowiązki oraz warunki, w jakich trzeba wykonywać pracę. W niektórych branżach ryzyko wypadków, duże obciążenie fizyczne czy konieczność przebywania z dala od rodziny sprawiają, że chętnych jest znacznie mniej.

Ciekawą analizę na ten temat przygotowała firma TradeSafe, zajmująca się bezpieczeństwem przemysłowym. W raporcie zatytułowanym "America's Least Desired Jobs: What Career Would You Avoid, Even for Double the Pay?" sprawdzono, jakich profesji Amerykanie najbardziej nie chcieliby wykonywać, nawet gdyby wiązało się to z wyższym wynagrodzeniem. Zestawienie opublikowano we wrześniu 2024 roku.

Praca w zakładach mięsnych znalazła się na pierwszym miejscu

Najmniej pożądaną profesją okazała się praca w zakładach przetwórstwa mięsnego. Wskazano ją w aż 10 stanach USA. Zatrudnienie w tej branży wiąże się z wielogodzinną pracą przy taśmie, kontaktem z ostrymi narzędziami i dużym wysiłkiem fizycznym.

Niewiele bardziej atrakcyjne okazało się hutnictwo. W pięciu stanach za najmniej pożądany zawód uznano pracę przy produkcji stali. Zniechęcać mogą przede wszystkim wysokie temperatury, obsługa ciężkich maszyn i ryzyko wypadków.

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Najmniej pożądane zawody w USA

Praca w zakładach mięsnych nie była jedyną profesją, której Amerykanie chcieliby unikać. W zestawieniu znalazło się również kilka innych wymagających i często niebezpiecznych zajęć. Wśród nich wymieniono: