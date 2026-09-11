Młody mężczyzna zginął pod kołami ciężarówki. Reanimacja 23-latka nie przyniosła rezultatu

Do wypadku doszło przed godziną 22 na drodze krajowej nr 2. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 23-latek prawdopodobnie wszedł na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającą ciężarówkę.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Rozpoczęła się walka o życie poszkodowanego, jednak prowadzona reanimacja nie przyniosła rezultatu. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Pieszy nie miał elementów odblaskowych

Policja przekazała, że w chwili zdarzenia 23-latek nie miał na sobie elementów odblaskowych. Samochodem ciężarowym kierował 31-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

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Dokładne przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku wyjaśniają funkcjonariusze. Policja ponownie apeluje do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności oraz używanie odblasków po zmroku.