Nikt nie otworzył drzwi pacjentowi z zawałem. Sprawą lubelskiego szpitala zajęli się śledczy

Do incydentu doszło w sierpniu bieżącego roku. Mężczyzna z silnym bólem w klatce piersiowej próbował dostać się do izby przyjęć Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Mimo wielokrotnego dzwonienia, nikt nie otworzył mu drzwi. Pomoc wezwała dopiero towarzysząca mu kobieta. Karetka przetransportowała pacjenta do innej placówki, gdzie potwierdzono zawał serca.

Po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania, szpital złożył do Prokuratury Rejonowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Formalne zawiadomienie pisemne do prokuratury wpłynęło 27 sierpnia. Zostało ono podpisane przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Z treści tego zawiadomienia wynikało, że miało dojść do nieprawidłowości polegających na nieudzieleniu pacjentowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia pomoc medycznej. W tej sprawie prokuratura podjęła czynności sprawdzające. W pierwszej kolejności zostanie przesłuchany dyrektor szpitala, który złożył zawiadomienie, celem uzupełnienia i pogłębienia tego zawiadomienia. Poprosiliśmy również o dostarczenie nagrań monitoringu, na które powoływał się dyrektor, a także wyników postępowania wyjaśniającego prowadzonego w szpitalu - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak.

Dyrektor szpitala Piotr Matej potwierdził, że dwie osoby, które pełniły w tym dniu dyżur pielęgniarski zostały zwolnione dyscyplinarnie. Jednocześnie zapowiedział wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o odstąpienie od kary finansowej w wysokości 30 tys. zł lub jej zmniejszenie. W ocenie władz szpitala sytuacja była skutkiem indywidualnego błędu pracowników, a nie wadliwej organizacji pracy placówki.

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