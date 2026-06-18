Miliony na lubelskie drogi. Wojewoda podpisał trzynaście umów

Dzięki skutecznym rozstrzygnięciom przetargowym, w których oszczędności sięgały od 30 do nawet 50%, możliwe stało się sfinansowanie projektów z listy rezerwowej. Obecna pula środków to 37 milionów złotych dofinansowania, co przy wkładzie własnym samorządów pozwoli na realizację inwestycji o łącznej wartości 57 milionów złotych.

Obiecywaliśmy oszczędności i udało się wygenerować kolejne oszczędności z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się zrealizować już wszystkie projekty z listy podstawowej i jesteśmy w tym momencie na etapie realizacji, podpisywania umów z listy rezerwowej. To kolejne samorządy, które będą miały do dyspozycji te środki i będą mogły tę infrastrukturę odbudowywać, rewitalizować, ale przede wszystkim budować nowe ścieżki rowerowe, chodniki, drogi, oświetlenie, zatoki autobusowe i wszystko to, co służy mieszkańcom - mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Wśród beneficjentów znalazł się m.in. powiat zamojski, który otrzymał wsparcie na drogę w Sułowcu.

Jest to 2,5 km trasy. Ta droga jest już w trakcji realizacji, także środki są już wydatkowane. Cieszymy się, że będąc na liście rezerwowej znaleźliśmy się w momencie sfinansowania w części 70% zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - mówi wicestarosta zamojski Krzysztof Rusztyn.

Z kolei w gminie Szczebrzeszyn powstaną dwie zupełnie nowe drogi w miejscowości Wielącza Kolonia.

Koszt tych dróg to jest prawie milion złotych. Dostaliśmy 65% dofinansowania, także dosyć wysokie środki. To będą całkowicie nowe drogi. Od początku mojej kadencji te drogi miałem w planach i dzisiaj te plany, te moje marzenia się realizują - podkreśla burmistrz Rafał Kowalik.

W Zwierzyńcu kompleksową przebudowę przejdzie ulica Słowackiego.

Ulica ta łączy się z drogą wojewódzką, to droga osiedlowa, ale mieści się przy niej Centrum Kultury i wiele takich obiektów do których dostępność jest bardzo ważna. W związku z tym cieszymy się bardzo, że to dofinansowanie udało się otrzymać - mówi burmistrz Edyta Wołanin.

W gminie Wilkołaz zmodernizowana zostanie droga w Marianówce.

Droga jest już w stanie takim, który pozwala nam realizować remont. Chodzi o to żeby tą drogę zmienić, polepszyć dla mieszkańców i te warunki dojazdu i trakcji poprawić. Gmina Wilkołaz jest w dobrej pozycji, i tych dróg mamy coraz mniej do budowy. W zasadzie pozostają do budowy już takie drogi, gdzie nie mamy szerokości pasa drogowego bądź są problemy z wykupem. Natomiast większość dróg jest już zrobionych - tłumaczy sekretarz gminy Wilkołaz Jacek Stec.

W sumie umowy podpisało dziś(18.06) 13 samorządów.

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