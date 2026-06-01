Mieszkanie w wielkiej płycie czy nowy blok od dewelopera. Klienci stają przed bardzo trudnym wyborem

Rynek nieruchomości w Polsce. Wielka płyta rywalizuje z nowymi blokami

Krajowy sektor mieszkaniowy od dłuższego czasu funkcjonuje w dwóch równoległych rzeczywistościach. Z jednej strony mamy potężne osiedla wznoszone w minionej epoce, a z drugiej prężnie rosnące inwestycje prywatnych firm budowlanych. Te odmienne koncepcje architektoniczne były odpowiedzią na zupełnie inne uwarunkowania historyczne. Obecnie nabywcy analizują nie tylko same koszty czy dostępną powierzchnię, ale zwracają ogromną uwagę na dopasowanie otoczenia do własnych przyzwyczajeń oraz pożądanego poziomu wygody.

Nowe budownictwo od dewelopera. Nowoczesność, technologia i wysoki standard

Świeżo oddane do użytku kompleksy mieszkaniowe przyciągają klientów przede wszystkim innowacyjnymi rozwiązaniami. Współczesne firmy budowlane gwarantują jakość wykonania zarezerwowaną dotychczas dla segmentu premium. Główne atuty takich inwestycji obejmują zazwyczaj:

• znacznie skuteczniejsze utrzymywanie ciepła oraz wyciszenie ścian

• swobodny dostęp do wind w każdym obiekcie

• parkingi podziemne

• systemy kamer

• funkcjonalne plany architektoniczne lokali

Przez długi czas można więc zapomnieć o modernizowaniu rur czy malowaniu klatek schodowych, co daje ogromne poczucie codziennego spokoju. Niestety ten nowoczesny obraz ma też swoje wyraźne mankamenty. Decydując się na takie budownictwo trzeba być gotowym na:

• płacenie wyższych kwot za mniejszą przestrzeń użytkową

• stawianie budynków bardzo blisko siebie na niewielkim terenie

• niedobór parków, szkół oraz pobliskich dyskontów

• znacznie większe wydatki na etapie transakcji i późniejszej eksploatacji.

Warto w tym kontekście sprawdzić, jak prezentują się dawne osiedla wznoszone w epoce Edwarda Gierka.

Mieszkania z wielkiej płyty. Starsze bloki z czasów PRL wciąż mają sporo zalet

Konstrukcje pamiętające ubiegły wiek zupełnie nie tracą na popularności i stanowią wyjątkowo rozsądną opcję dla wielu kupujących. Takie budynki absolutnie nie są wyłącznie reliktem historii. Wśród ich niezaprzeczalnych plusów należy wymienić:

• atrakcyjne usytuowanie blisko najważniejszych centrów miast

• bardziej przestronne pokoje w porównaniu do dzisiejszych standardów

• doskonale zorganizowane zaplecze handlowe i edukacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie

• zdecydowanie bardziej przystępne kwoty transakcyjne

• tereny bogate w dorodną roślinność i spore odległości pomiędzy sąsiadującymi oknami.

Nabywcy muszą jednak brać pod uwagę również negatywne aspekty takiego wyboru. Do głównych niedogodności zalicza się najczęściej:

• słabsze zatrzymywanie ciepła oraz uciążliwe przenikanie dźwięków przez ściany

• powszechny brak wind w niższych, kilkupiętrowych konstrukcjach

• przestarzałe okablowanie i rury, które wymagają natychmiastowych nakładów finansowych i remontów

• mocno zaniedbane klatki schodowe oraz przestrzenie do wspólnego użytku.

Lokalizacja czy wygoda mieszkania. Jaką nieruchomość ostatecznie wybrać do życia?

Świeże inwestycje deweloperskie deklasują konkurencję pod względem jakości życia wewnątrz samego lokalu, jednak często ponoszą porażkę na polu dostępu do miejskich udogodnień. Odwrotna sytuacja dotyczy wielkiej płyty, która kusi świetnym położeniem i przyjaznym otoczeniem na zewnątrz, ale wymusza przymknięcie oka na pewne niedociągnięcia techniczne w strukturze samego budynku.

Hasła reklamowe zazwyczaj z ogromną pewnością sugerują wyższość wszystkiego co nowe nad starym. W prawdziwym życiu ostateczny werdykt jest silnie uzależniony od preferencji domowników i zasobności ich portfela. Dawne budownictwo dla licznej grupy okaże się trafnym kompromisem, a dla innych najzwyczajniej mądrą decyzją celową. Z drugiej strony pachnące nowością bloki mogą być realizacją życiowych celów, podczas gdy inni uznają je za przesadnie sterylne i nieadekwatnie drogie do oferowanych korzyści.