Mieszkańcy podjęli decyzję. Ta gmina w woj. lubelskim chce całkowicie zmienić swoją nazwę

Gmina Chełm chce zmienić nazwę. Zdecydowane wyniki konsultacji

Między 7 a 16 marca 2026 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm. Swoje zdanie wyraziło w nich 5 938 osób z ponad 15 tysięcy uprawnionych do głosowania, co dało frekwencję na poziomie 39,45 procent.

Głosy można było oddawać zarówno przez internet, jak i na kartach papierowych. Tę drugą metodę wybrała przygniatająca większość głosujących – przeszło 5,1 tys. osób.

Kluczowe są jednak same wyniki. Wśród ważnych głosów, aż 84,81 procent uczestników poparło pomysł zmiany nazwy gminy. Sprzeciw wyraziło 14,27 procent, a mniej niż 1 procent zdecydowało się wstrzymać od głosu.

Koniec z pomyłkami administracyjnymi. Dlaczego Gmina Pokrówka?

Inicjatywa przekształcenia w „Gminę Pokrówka” ma podłoże wizerunkowe oraz porządkowe. Jak tłumaczą lokalni samorządowcy, celem jest wykreowanie własnej, rozpoznawalnej marki i umocnienie tożsamości mieszkańców.

Dotychczasowa nazwa rodzi bowiem wiele niejasności. Tuż obok siebie działają dwie jednostki o identycznej nazwie: miasto Chełm i gmina wiejska Chełm. Dla wielu osób to rozróżnienie jest niezrozumiałe, co generuje komplikacje w sprawach urzędowych.

Nowe nazewnictwo ma zagwarantować bezbłędną identyfikację gminy. Ma to również wpłynąć na lepszą komunikację z obywatelami, inwestorami czy partnerami biznesowymi, podnosząc tym samym konkurencyjność samorządu.

Pokrówka zamiast Chełma. Wójt Wiesław Kociuba dziękuje mieszkańcom

Wybór nowej nazwy absolutnie nie jest dziełem przypadku. Pokrówka to miejscowość, w której od 1933 roku znajduje się siedziba urzędu gminy. Według władz i samych mieszkańców to naturalne centrum dla tej lokalnej społeczności.

Jak podkreślono, budowanie silnej marki terytorialnej wymaga unikalnej nazwy, oddającej charakter danej wspólnoty. „Gmina Pokrówka” ma być właśnie takim symbolem – łatwym do zapamiętania i odróżnienia od innych miejsc.

Wójt Gminy Chełm, Wiesław Kociuba, skierował podziękowania do mieszkańców za udział w głosowaniu, doceniając ich wysoką frekwencję oraz zaangażowanie. Zwrócił on szczególną uwagę na liczbę głosów za zmianą, co – jak stwierdził – dowodzi ogromnego poparcia społecznego dla tego pomysłu.

Ostateczna decyzja spoczywa w rękach władz, jednak wyniki konsultacji nie pozostawiają złudzeń co do woli mieszkańców. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, na mapie województwa lubelskiego pojawi się nowa jednostka – Gmina Pokrówka.

