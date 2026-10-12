Michał Bojar przepadł bez śladu. Od ponad dwóch lat nie dał znaku życia

Poszukiwania 46-letniego Michała Bojara z Lublina trwają. Policja wznawia apel

Lubelscy policjanci po raz kolejny zwracają się do wszystkich z prośbą o wsparcie w odnalezieniu Michała Bojara. 46-letni teraz mężczyzna od dawna nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Pomimo szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych nie udało się ustalić miejsca jego aktualnego pobytu.

Niedawno Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przekazała nowy komunikat w tej sprawie. Postępowanie prowadzą mundurowi z lubelskiego Komisariatu V Policji. Funkcjonariusze mają nadzieję, że ponowne nagłośnienie tajemniczego zniknięcia w mediach przyniesie przełom i pozwoli odnaleźć 46-latka.

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Zaginiony Michał Bojar rozmawiał z bliskimi w styczniu 2025 roku

Rodzina po raz ostatni widziała się z Michałem Bojarem we wrześniu 2024 roku. W późniejszym okresie udało się jeszcze przeprowadzić z nim rozmowę telefoniczną, było to w styczniu 2025 roku.

Od tamtej pory nikt nie wie, co dokładnie wydarzyło się w życiu 46-latka i gdzie może on przebywać. Mundurowi nie ujawnili szczegółowych okoliczności jego zaginięcia. Pokazali za to zdjęcie Michała Bajora.

Znaki szczególne i rysopis Michała Bojara. Służby czekają na sygnał

Zgodnie z przekazanymi danymi poszukiwany mierzy około 170 centymetrów, ma szczupłą budowę ciała i piwne oczy. Mężczyzna jest łysy, ale może mieć zarost, ma też kilka tatuaży.

Śledczy apelują do każdego, kto mógł w ostatnim czasie widzieć Michała Bojara lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie, o pilny kontakt. Nawet najdrobniejszy, z pozoru błahy szczegół może okazać się kluczem do rozwiązania zagadki.

Wszelkie wskazówki należy kierować do dyżurnego Komisariatu V Policji w Lublinie, dzwoniąc pod numer telefonu 47 811 47 00. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112 bądź osobista wizyta w dowolnej komendzie na terenie całego kraju.