Michał Bojar przepadł bez śladu. Od ponad dwóch lat nie dał znaku życia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-12 20:00

Od przeszło dwóch lat losy Michała Bojara pozostają nieznane. 46-letni mężczyzna po raz ostatni widział się z bliskimi we wrześniu 2024 roku, z kolei w styczniu 2025 roku zatelefonował do rodziny. Od tamtego momentu wszelki ślad po nim zaginął. Lubelscy funkcjonariusze wciąż poszukują zaginionego. Teraz przypomnieli o sprawie, udostępniając zdjęcie mężczyzny.

Zaginiony Michał Bojar. W rogu logo Policji. O poszukiwaniach 46-latka z Lublina przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Poszukiwania 46-letniego Michała Bojara z Lublina trwają. Policja wznawia apel

Lubelscy policjanci po raz kolejny zwracają się do wszystkich z prośbą o wsparcie w odnalezieniu Michała Bojara. 46-letni teraz mężczyzna od dawna nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi. Pomimo szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych nie udało się ustalić miejsca jego aktualnego pobytu.

Niedawno Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przekazała nowy komunikat w tej sprawie. Postępowanie prowadzą mundurowi z lubelskiego Komisariatu V Policji. Funkcjonariusze mają nadzieję, że ponowne nagłośnienie tajemniczego zniknięcia w mediach przyniesie przełom i pozwoli odnaleźć 46-latka.

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Zaginiony Michał Bojar rozmawiał z bliskimi w styczniu 2025 roku

Rodzina po raz ostatni widziała się z Michałem Bojarem we wrześniu 2024 roku. W późniejszym okresie udało się jeszcze przeprowadzić z nim rozmowę telefoniczną, było to w styczniu 2025 roku.

Od tamtej pory nikt nie wie, co dokładnie wydarzyło się w życiu 46-latka i gdzie może on przebywać. Mundurowi nie ujawnili szczegółowych okoliczności jego zaginięcia. Pokazali za to zdjęcie Michała Bajora.

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Zgodnie z przekazanymi danymi poszukiwany mierzy około 170 centymetrów, ma szczupłą budowę ciała i piwne oczy. Mężczyzna jest łysy, ale może mieć zarost, ma też kilka tatuaży.

Śledczy apelują do każdego, kto mógł w ostatnim czasie widzieć Michała Bojara lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie, o pilny kontakt. Nawet najdrobniejszy, z pozoru błahy szczegół może okazać się kluczem do rozwiązania zagadki.

Wszelkie wskazówki należy kierować do dyżurnego Komisariatu V Policji w Lublinie, dzwoniąc pod numer telefonu 47 811 47 00. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112 bądź osobista wizyta w dowolnej komendzie na terenie całego kraju.

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ROLKI

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