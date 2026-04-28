Miał odsiedzieć 27 lat za brutalne morderstwo. Policja dopadła uciekiniera na parkingu w Lublinie

Ucieczka z więzienia i poszukiwania Interpolu

Mężczyzna uciekł z belgijskiego więzienia w nocy z 12 na 13 sierpnia 2025 roku. 45-letni Ukrainiec odsiadywał tam wyrok 27 lat pozbawienia wolności za zamordowanie litewskiego kierowcy ciężarówki. Zbrodnia miała miejsce w maju 2015 roku na parkingu przy autostradzie, kiedy to doszło do przekazania pieniędzy za przemyt narkotyków. Wtedy to sprawca kilkakrotnie pchnął nożem kuriera, co doprowadziło do jego śmierci.

Skazany miał do odsiedzenia jeszcze 16 lat. Belgijskie organy ścigania od razu rozpoczęły szerokie poszukiwania, przypuszczając, że morderca mógł zbiec za granicę. Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu.

Lubelska policja wpadła na trop Ukraińca

Wiadomość o uciekinierze trafiła do policjantów z Lublina. Śledztwo przejęli funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wspólnie z "Łowcami Głów" z Komendy Wojewódzkiej. Dzięki ścisłej kooperacji z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej i szczegółowej analizie informacji dowiedziono, że poszukiwany 45-latek może ukrywać się na Lubelszczyźnie.

Służby niezwłocznie przystąpiły do akcji. W operację zaangażowano też policjantów z wydziału kryminalnego oraz jednostki kontrterrorystyczne, szykując się na ujęcie bardzo groźnego zbiega.

Błyskawiczna akcja w Lublinie

Zwieńczenie poszukiwań nastąpiło w miniony piątek w godzinach popołudniowych na jednym z lubelskich parkingów. Zatrzymanie przeprowadzono niezwykle dynamicznie, co kompletnie zdezorientowało ściganego. 45-latek poddał się bez walki, nie próbując nawet uciekać.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi i został oddany do dyspozycji lubelskiej Prokuratury Okręgowej. Teraz znajduje się w areszcie, czekając na dopełnienie formalności związanych z ekstradycją.

W udanej operacji brali udział funkcjonariusze z różnych wydziałów, co pokazuje skuteczność współpracy polskich służb z międzynarodowymi organami ścigania.

