Matura 2026 z języka polskiego. Sprawdź się przed egzaminem w naszym quizie

Matura 2026 – najważniejsze terminy

Zgodnie z harmonogramem, matura 2026 w terminie głównym odbędzie się od 4 do 21 maja (część pisemna) oraz od 7 do 30 maja (część ustna). Już 4 maja o godz. 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu, jakim jest matura 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne dni to matematyka i języki obce, a od 7 maja ruszają egzaminy ustne.

Sesja egzaminów rozszerzonych potrwa od 7 do 21 maja. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 8 lipca 2026 r., kiedy zostaną udostępnione online. Warto też pamiętać, że zakończenie roku szkolnego dla maturzystów przypada na 24 kwietnia, co oznacza, że czasu na ostatnie powtórki nie zostało wiele.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej

Co trzeba powtórzyć na maturę z języka polskiego?

Matura 2026 z języka polskiego to nie tylko znajomość lektur, ale także umiejętność ich interpretacji i osadzania w kontekście epok literackich. „Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Dziady” czy „Wesele” to absolutna podstawa, ale równie ważne są pojęcia takie jak metafora, epitet czy narrator.

Egzamin odbywa się w Formule 2023, co oznacza nacisk na analizę tekstów i tworzenie wypowiedzi pisemnych. Dlatego warto ćwiczyć nie tylko pamięć, ale i umiejętność argumentowania. Dobrym sposobem na sprawdzenie się są próbne egzaminy – w 2026 roku planowane są m.in. w styczniu (dla poziomu rozszerzonego) oraz w marcu (dla poziomu podstawowego).

Quiz jako szybki sprawdzian przed maturą 2026

Nie każdy ma czas na długie powtórki, dlatego quiz to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą szybko ocenić swój poziom. Kilkanaście pytań pozwoli sprawdzić, czy matura 2026 z języka polskiego nie będzie dla ciebie zaskoczeniem.

To także dobra opcja dla osób, które chcą uporządkować wiedzę przed egzaminem lub przekonać się, które zagadnienia wymagają jeszcze pracy. A jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący – zawsze zostaje czas na poprawę.

Warto pamiętać, że dla osób, którym nie powiedzie się za pierwszym razem, przewidziano maturę poprawkową – część pisemna odbędzie się 24 sierpnia 2026 r., a ustna dzień później. Lepiej jednak podejść do egzaminu dobrze przygotowanym i mieć to już za sobą.

Quiz. Czy zdałbyś maturę z języka polskiego 2026? Pytanie 1 z 20 Autorem „Pana Tadeusza” jest: Juliusz Słowacki Adam Mickiewicz Zygmunt Krasiński Następne pytanie

