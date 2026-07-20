Masowe wezwania od wojska. Ponad 240 tys. Polaków stanie przed komisją

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-20 7:36

Do kwalifikacji wojskowej zaplanowanej na 2027 rok zostało jeszcze sporo czasu, ale Ministerstwo Obrony Narodowej już szacuje, że wezwania trafią do około 245 tysięcy osób. Główną grupą będą obywatele urodzeni w 2008 roku, ale to nie jedyni, którzy będą musieli zgłosić się przed oblicze komisji. Kiedy dokładnie ruszy ten proces i na kogo padnie obowiązek?

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Autor: plut. Anna Kuźmiak/ Materiały prasowe Wojsko Polskie

Kwalifikacja wojskowa 2027. Wezwania otrzyma 245 tys. osób

Mimo że rok 2027 wydaje się dość odległy, resort obrony narodowej pracuje już nad rozporządzeniem, które szczegółowo określi zasady naboru. Z dostępnych danych wynika, że oficjalne ogłoszenie terminu zaplanowano na połowę stycznia, a same badania lekarskie będą prowadzone od początku lutego do końca kwietnia. Zdecydowaną większość wezwanych będą stanowić młodzi mężczyźni z rocznika 2008, którzy akurat wkroczą w pełnoletność.

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Listy z zaproszeniem na badania powędrują nie tylko do 19-latków. Ministerstwo zamierza upomnieć się również o tych, którzy w przeszłości zignorowali obowiązek i do tej pory nie posiadają przydzielonej kategorii wojskowej. Będą to osoby urodzone w latach od 2003 do 2007. Dodatkowo powiadomienia otrzymają ci obywatele, wobec których w 2025 lub 2026 roku orzeczono jedynie czasową niezdolność do pełnienia służby czynnej.

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Wezwania dla pań. Kobiety a komisja wojskowa

Zazwyczaj proces kwalifikacji utożsamiany jest z młodymi mężczyznami, jednak przepisy jasno określają, że wybrane grupy pań także mogą spodziewać się listów z urzędu.

Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia - czytamu w Systemie Informacji Prawnej LEX.

Kary za zignorowanie wezwania przed komisję lekarską

Unikanie stawiennictwa przed komisją, jeśli nie jest poparte poważnymi argumentami, grozi poważnymi sankcjami wynikającymi z przepisów o obronie ojczyzny. Osoby uchylające się od obowiązku muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami:

  • karą finansową,
  • doprowadzeniem siłą w asyście funkcjonariuszy policji,
  • sprawą w sądzie karnym.

Należy mieć na uwadze, że w sytuacjach losowych, takich jak choroba czy wyjazd zagraniczny, konieczne jest natychmiastowe zawiadomienie odpowiedniego organu samorządu – prezydenta miasta, burmistrza bądź wójta. Ważne, aby dostarczyć odpowiednie zaświadczenie nie później niż w dniu wyznaczonego posiedzenia komisji, co pozwoli urzędnikom na ustalenie nowego, dogodniejszego terminu.

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