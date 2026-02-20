Masowa wymiana dowodów osobistych. Miliony Polaków muszą pilnować terminów

Nowe obowiązki urzędników

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji przepisów, które regulują kwestie związane z obywatelstwem oraz dokumentami tożsamości. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie komunikacji na linii państwo-obywatel. Zgodnie z nowymi wytycznymi, urząd gminy będzie musiał powiadomić posiadacza dowodu o jego unieważnieniu, jeśli nastąpiło to w wyniku zmiany danych, takich jak na przykład nazwisko.

Wielka wymiana dokumentów w 2026 roku

Wdrażanie nowych regulacji zbiegnie się w czasie z koniecznością odnowienia dokumentów przez ogromną grupę obywateli. Szacuje się, że w 2026 roku do urzędów ruszy ponad 3 miliony Polaków. Wynika to z faktu, że właśnie wtedy kończy się 10-letni okres ważności dowodów wydanych w 2016 roku. Warto pamiętać, że standardowa dekada ważności nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia, których dokumenty trzeba wymieniać częściej.

Wniosek i ewentualne kary

Procedura wymiany dokumentu tożsamości jest całkowicie darmowa, jednak zwlekanie z wizytą w urzędzie może słono kosztować. Posługiwanie się nieważnym dowodem lub jego brak traktowane jest jako wykroczenie. Przepisy są w tej kwestii surowe i przewidują grzywnę sięgającą nawet 5 tysięcy złotych. Wniosek o wydanie nowego plastiku można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, a w wielu przypadkach formalności da się załatwić drogą elektroniczną.

Co robić w przypadku zagubienia dokumentu?

Zupełnie inną procedurę należy zastosować w sytuacji kradzieży lub przypadkowego zgubienia dowodu. Tutaj kluczowa jest błyskawiczna reakcja, aby uniemożliwić przestępcom wykorzystanie naszej tożsamości, na przykład do wyłudzenia kredytu. Fakt utraty dokumentu trzeba niezwłocznie zgłosić w banku lub urzędzie gminy, co spowoduje jego natychmiastowe unieważnienie w systemie. Dopiero po dopełnieniu tego kroku należy wystąpić o wydanie nowego dowodu.