Będzie można zapisać dzieci do przedszkola. Wkrótce rusza nabór do lubelskich placówek

Nabór rusza 2 marca od godziny 8:00 i potrwa do 13 marca do godziny 15:00.

Przygotowaliśmy dla rodziców bogatą i różnorodną ofertę miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, które zapewniają wysoką jakość edukacji i opieki, ciekawe programy zajęć, znakomite wyżywienie oraz dobrą współpracę. W najbliższych tygodniach nasze placówki zorganizują specjalny pakiet dni otwartych. Będzie to okazja, aby niezdecydowani rodzice wraz z dziećmi mogli poznać kadrę, lokalizacje oraz atmosferę panującą w przedszkolach. Oferowana liczba miejsc pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Jednocześnie, w obliczu niżu demograficznego, tak organizujemy pracę placówek i wprowadzamy taką rozwiązania, które pozwolą wykorzystywać miejską bazę lokalową oraz potencjał kadry. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z naszej miejskiej oferty – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszeństwo mają kandydaci którzy spełniają kryteria ustawowe, czyli np. osoby mające trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną. W dalszej kolejności brane pod uwagę są kryteria gminne określone przez Miasto, te uwzględniają zakres społeczny potrzeb dziecka i jego rodziny.

Wybierać można spośród 42 samodzielnych przedszkoli, 2 zespołów przedszkolnych, 15 przedszkoli w 13 zespołach szkolno-przedszkolnych, 3 przedszkoli w 3 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 przedszkoli w 2 zespołach szkół, 1 przedszkola specjalnego, 6 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 2 szkół podstawowych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - wymienia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Rekrutacja będzie odbywać się internatowo przez Lubelskie Portal Oświatowy: edu.lublin.eu.

